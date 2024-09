Verband deutscher Musikschulen

Gewinner des Medienpreises LEOPOLD - Gute Musik für Kinder und des Sonderpreises LEOPOLD interaktiv

14. Verleihung des Medienpreises LEOPOLD im WDR Funkhaus Köln

Kinder begeistern mit und für Musik, in Märchen, Liedern oder lustigen Geschichten - dafür steht seit 1997 der Medienpreis LEOPOLD des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM). Sieben Produktionen hat der VdM beim 14. Wettbewerb zusammen mit dem Bundesjugendministerium am 27. September 2024 im WDR Funkhaus Köln mit dem begehrten Gütesiegel für besonders "gute Musik für Kinder" prämiert. Eine Expertenjury unter Vorsitz von Reinhart von Gutzeit, Ehrenvorsitzender des VdM und ehemaliger Rektor der Universität Mozarteum Salzburg, hatte zuvor aus gut 100 Bewerbungen 14 Musiktonträger für die Empfehlungsliste ausgewählt. Zum dritten Mal wurde auch der Sonderpreis "LEOPOLD interaktiv" für Hersteller von Musikapps und musikbezogener Webseiten für Kinder vergeben.

Die Gewinner des Medienpreises LEOPOLD 2024/2025 sind die Produktionen:

"Im Spiel" (Dominik Merscheid),

"MAYBEBOP - Kinderkram" (Ellenberger)

"Und der Igel schwimmt doch! - Jubiläums CD - 25 Jahre Edition SEE-IGEL" (Edition SEE-IGEL)

Quadro Nuevo - Coole Kinderlieder mit coolen Instrumenten" (GLM Music GmbH)

"Des Kaisers neue Kleider - SWR Young CLassiX" (Helbling Verlag GmbH)

"Larifari - Ob groß, klein, dick, dünn, blau oder durchsichtig" (hin und herr Produktionen) und

"Café Unterzucker - 'Freu dich mal!' - Café Unterzucker spielt kindische Feierlieder" (TRIKONT Unsere Stimme Verlags GmbH).

Gewinner des Sonderpreises "LEOPOLD interaktiv" ist "Songs of Cultures - WebApp. Eine musikalische Reise um die Welt" (A.Muse - Interactive Design Studio).

Der VdM-Vorsitzende Friedrich-Koh Dolge und Thomas Thomer vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überreichten die Preise. Friedrich-Koh Dolge sagte: "Von Beginn an war es das Ziel des Verbandes deutscher Musikschulen, Kindern mit seinem Medienpreises LEOPOLD die wunderbare Welt der Musik mit wirklich 'guter Musik auf Tonträgern näher zu bringen. Seit der ersten Preisverleihung im Jahr 1997 hat sich ein reicher Schatz an hervorragenden Preisträgern und Empfehlungen angesammelt. Auch in diesem, bereits 14. Wettbewerb, haben uns erneut Produzenten, Verlage sowie Künstlerinnen und Künstler mir ihren kreativen Ideen, ihrem musikalischen und erzählerischen Einfallsreichtum und der hohen Qualität ihrer Produktionen begeistert und überzeugt. Es ist uns daher eine besondere Freude, heute wieder neue und sehr gute Musikmedien mit dem Medienpreis LEOPOLD auszuzeichnen."

Bundesjugendministerin Lisa Paus hob in ihrem schriftlichen Grußwort die Bedeutung des Medienpreises LEOPOLD hervor: "Der Medienpreis LEOPOLD ist ein verlässlicher Wegweiser für den Kindermusik-Markt. Gute Kindermusik zu finden ist alles andere als einfach und gleichzeitig so wichtig. Weil Musik Kinder in ihrem Heranwachsen begleitet. Für Erwachsene bietet die LEOPOLD-Empfehlungsliste zudem eine wertvolle Orientierung. Ein lebendiger, ein zeitgemäßer Wettbewerb - das ist der Medienpreis LEOPOLD. Was er prämiert, kann sich hören lassen."

Aus der Liste der Tonträger mit dem Prädikat "Empfohlen vom Verband deutscher Musikschulen" hat die Kinderjury der Klasse 06e des Humboldtgymnasiums Köln mit ihrer Lehrerin Andrea Tenhagen ihre Favoriten ausgewählt, die mit dem Sonderpreis POLDI der Kinderjury ausgezeichnet wurden. Diese wurden am Vormittag des 27. September 2024 im WDR Funkhaus im Rahmen des Kinder-Erzähl-Konzerts "Das Lied von Loch Ness oder Abenteuer in Schottland. Eine musikalische Mitmach-Monster-Mär" (Idee, Konzeption und Moderation: Barbara Overbeck) mit dem Sinfonieorchester der TH Köln unter der Leitung von Andreas Winnen (Solist: Justus Twele) überreicht. Den Sonderpreis POLDI Story der Kinderjury erhielt die CD "Ritter Rost und Familie Schrottkompott" (Annette Betz in der Ueberreuter Verlag GmbH) und den Sonderpreis POLDI Song die CD "MAYBEBOP - Kinderkram" (Ellenberger).

Der LEOPOLD wird seit 1997 alle zwei Jahre vom Verband deutscher Musikschulen mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vergeben. Er gilt als eine der wichtigsten deutschen Auszeichnungen für Musiktonträger für Kinder. Partner des LEOPOLD sind das Kulturradio WDR 3, die INITIATIVE HÖREN e.V. sowie für den Sonderpreis "LEOPOLD interaktiv" die Forschungsstelle Appmusik der Universität der Künste Berlin.

Weitere Information und alle Preisträger des Medienpreises LEOPOLD 2024/2025 unter www.medienpreis-leopold.de.

