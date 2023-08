Lässig GmbH

Das Umweltengagement von LÄSSIG wächst: Das Unternehmen erhält die Umweltzertifizierung ISO14001

Umweltschutz und Nachhaltigkeit stehen bei der Lässig GmbH seit ihrer Gründung im Fokus. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, sich weiterzuentwickeln. Seit Mitte 2022 führt die Lässig GmbH unternehmensweit ein Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001 ein. Ziel ist es, Umweltauswirkungen durch die eigene Geschäftstätigkeit effektiv zu minimieren, Abfall und Emissionen zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Anfang Juni 2023 unterzog sich der Anbieter von Lifestyle-Produkten für Babys, Kinder, Eltern und Haustiere einem Zertifizierungsaudit - mit Erfolg. Die Zertifizierung unterstreicht in besonderem Maße die Alleinstellungsmerkmale der Lässig GmbH in der Baby- und Kinderausstattungsbranche sowie der Heimtierbranche.

Um die Umweltleistungen eines Unternehmens transparent, messbar und nachvollziehbar zu machen, eignet sich ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem. "Nachhaltigkeit ist ein inflationär genutzter Begriff, mit dem viele Handelspartner:innen, aber auch Verbraucher:innen oft nichts mehr anfangen können, weil er beliebig zur Beschreibung von Produkten und Geschäftstätigkeiten eingesetzt wird", gibt Claudia Lässig zu bedenken. Sie führt gemeinsam mit Stefan Lässig, Karin Heinrich und Andrea Sibylle Ebinger die Lässig GmbH.

Die Strategie der kleinen Schritte zahlt sich aus

Die Lässig GmbH arbeitet seit über 16 Jahren an nachhaltigen Themen und implementierte 2017 die "6 Säulen der Nachhaltigkeit" fest in der Unternehmensstrategie. Neben der Einführung eines Code of Conduct (2015), der ISO 9001 Zertifizierung (2017), sowie der GOTS und OEKO-TEX® Zertifizierungen (2018), wird mit der ISO 14001 Zertifizierung die auf Nachhaltigkeit ausgelegte Gesamtausrichtung des Unternehmens konsequent fortgesetzt. "Damit heben wir nicht nur die Produktmerkmale hervor - wir zeigen auch, dass wir den Umweltschutz in allen Unternehmensbereichen sehr ernst nehmen", so Claudia Lässig.

Ein wesentlicher Bestandteil des mehrjährigen, kontinuierlich auf Verbesserung ausgerichteten Prozesses besteht darin, quantitative Ziele zu erreichen und diese einem kritischen Monitoring zu unterziehen. Durch die Zertifizierung haben die unternehmerische Umweltbilanz sowie die Berechnungen und Maßnahmen zur Verringerung des CCF (Corporate Carbon Footprint) einen würdigen Rahmen bekommen.

LÄSSIG setzt seit Jahren konsequent auf die Verbesserung des internen Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements. Die Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 14001 wurde im Sommer 2023 durch die Zertifizierungsstelle TÜV Süd bestätigt.

Klimaneutralität: lokales Handeln, globale Wirkung

Bereits seit längerem unterstützt LÄSSIG zudem Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte auf freiwilliger Basis. In enger Zusammenarbeit mit ClimatePartner berechnet das Unternehmen regelmäßig die klimarelevanten CO2-Emissionen und gleicht sie durch ausgewählte Projekte aus.

"Wir haben kontinuierlich an der Verbesserung unseres Umwelt- und Nachhaltigkeits-managements gearbeitet und werden dies auch zukünftig tun. Die Zertifizierung nach ISO 14001 sendet nicht nur ein starkes Signal an unsere Kund:innen und Partner:innen, sondern verdeutlicht auch, dass jedes Unternehmen einen Beitrag leisten kann. Ich bin besonders stolz darauf, dass unser Engagement auch die Förderung nachhaltiger Umwelt- und Klimaprojekte umfasst und somit direkte und positive Auswirkungen erzielt", betont Claudia Lässig

LÄSSIG verfolgt einen ganzheitlichen und innovativen Ansatz zur Vermeidung, Reduktion und Kompensation von Umweltauswirkungen. Bereits jetzt reduziert LÄSSIG Umweltauswirkungen, beispielsweise durch den Einsatz von Ökostrom. Darüber hinaus kompensiert das Unternehmen die verbleibenden Umweltauswirkungen, die durch den laufenden Energieverbrauch entstehen.

"In den kommenden Monaten und Jahren streben wir weitere Fortschritte an, um insbesondere unsere Auswirkungen in den Bereichen Materialeinsatz und Logistik/Transport weiter zu reduzieren. Gleichzeitig möchten wir unsere unvermeidbaren Auswirkungen verstehen, verbessern und Schritt für Schritt ausgleichen", ergänzt Claudia Lässig.

Besonders stolz ist LÄSSIG auf sein langjähriges Engagement für soziale Organisationen im Bereich Wald- und Klimaschutz, für bessere Lebensbedingungen von Kindern und Familien sowie das Wohl der Tiere.

Über ISO 14001

Die DIN EN ISO 14001 ist eine internationale Norm für Umweltmanagementsysteme. Sie legt Anforderungen fest, um Umweltauswirkungen zu identifizieren, zu kontrollieren und kontinuierlich zu verbessern. Die Zertifizierung nach ISO 14001 steht für die Verankerung umweltrelevanter Themen in allen Bereichen einer Organisation.

Über LÄSSIG

Die Lässig GmbH, gegründet von Claudia und Stefan Lässig, ist ein international erfolgreiches Lifestyle-Unternehmen mit Firmensitz in Babenhausen, Hessen. Von Anfang an strebt das gesamte LÄSSIG Team danach zu zeigen, dass sich Wirtschaftlichkeit, Menschlichkeit und Nachhaltigkeit in einem innovativen Unternehmen nicht ausschließen.

Seit mehr als 15 Jahren bietet die Marke LÄSSIG hochwertige, nachhaltige, stylische sowie funktionale Lifestyle-Produkte für Babys, Kinder und Eltern. Produkte, die mit viel Liebe zum Detail entstehen und die Ansprüche moderner, aktiver, umweltbewusster Familien erfüllen. Alle Styles begeistern durch ein zeitgemäßes Eco Design und punkten mit vielen tollen Funktionen, die Babys, Kindern und Eltern den Familienalltag leichter machen und mit den Bedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder mitwachsen - aus Liebe zu Mensch, Tier und Natur. Die Produkte sind in 50 Ländern in stationären Geschäften und Online-Stores sowie im eigenen Online-Shop zu finden.

PALOPA, die neue Marke von LÄSSIG bietet seit 2022 innovative Hundeprodukte, die die Bedürfnisse der geliebten Vierbeiner wie auch die Ansprüche der Hundehalter:innen optimal erfüllen. Hochwertig wie nachhaltig - aus Liebe zu Tier, Mensch und Natur.

Weitere Informationen unter: www.laessig-fashion.de und unter www.palopa-pets.com

