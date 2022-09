SAT.1

Voller Elan. In der vierten Folge der SAT.1-Show "Zurück in die Schule" geht eine Schultafel zu Bruch

Unterföhring (ots)

13. September 2022. Ganz schön eifrig. Wotan Wilke Möhring schlägt in der vierten Folge der SAT.1-Show "Zurück in die Schule" (Mittwoch, 14. September 2022, um 20:15 Uhr) ein Loch in die Schultafel. War etwa der Deutschunterricht mit der neunjährigen Grundschülerin Magali zu anspruchsvoll? Der Schauspieler stellt sich zusammen mit Janine Kunze, Marijke Amado und Abdelkarim bei Jörg Pilawa den Prüfungen für den Grundschulabschluss. Hilft ihm, dass ihm das Lernen während seiner Schulzeit immer leichtfiel? Steht Janine Kunzes früheres Lieblingsfach Sport auch auf dem Prüfungsplan? Wissen sich Marijke Amado und Abdelkarim, die beide während ihrer Schulzeit gerne Streiche ausheckten, zu benehmen?

Das ist "Zurück in die Schule"

In der "Sommerschule" wurden die prominenten Schulbank-Drücker:innen von je zwei Nachwuchs-Lehrkräften - echten Grundschüler:innen - auf die große Abschlussprüfung in der Show vorbereitet. Auf dem Lehrplan: Deutsch, Mathematik, Englisch, Sachkunde, Kunst, Sport und Musik. Im "Zurück in die Schule"-Studio bei Jörg Pilawa stehen zunächst zwei mündliche Tests an, bevor es in die finale schriftliche Prüfung geht. Die Leistung der Stars benotet ein strenges Kollegium aus fünf Grundschullehrer:innen: Frau Hoffart aus Hessen (Englisch, Sachkunde und Kunst), Herr Meisenzahl Grundschulrektor aus Bayern (Deutsch, Kunst), Herr Dr. Ziegler aus Baden-Württemberg (Sachkunde), Frau Geller aus Niedersachsen (Musik, Mathematik), Herr Kecker aus Berlin (Sachkunde)

"Zurück in die Schule" wird produziert von Cheerio Entertainment und läuft mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur neuen SAT.1-Show: #ZurückindieSchule

