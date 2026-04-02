"Report Mainz" am 7.4.2026, 21:45 Uhr im Ersten - Voraussichtliche Themen
Mainz (ots)
Dienstag, 7. April 2026, 21:45 Uhr im Ersten / Moderation: Nadia Kailouli
"Report Mainz" bringt am Dienstag, 7. April 2026, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:
- Kaiserschnitt ohne Betäubung - Patientinnen in Gefahr
- Seltene Erden - Zu wenig Recycling in der EU
- Menschenunwürdige Zustände? Flüchtlingsheime in Deutschland
Informationen auch auf: www.reportmainz.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.
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