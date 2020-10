SWR - Das Erste

"Erlebnis Erde": Mit Alexander Gerst in die Antarktis

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

45-minütige Doku / persönliches Videotagebuch von Alexander Gerst von seiner Reise Richtung Südpol / Sendung am 30.11. um 20:15 Uhr im Ersten

Extraterrestrische Spuren finden sich auch auf der Erde. Wer wäre besser geeignet, ihnen nachzuspüren als einer, der fast ein Jahr im Weltall ver-bracht hat: Astronaut Alexander Gerst. Mit einem Team aus Expert*innen wagt er sich durch die Antarktis bis in die Nähe des Südpols vor, um nach Botschaftern aus dem All zu suchen: Meteoriten. Seine Erlebnisse wäh-rend des spannenden Forschungsabenteuers hat er in einem eindrucks-vollen persönlichen Videotagebuch festgehalten. "Erlebnis Erde - Alexan-der Gerst auf Expedition: Im Eis der Antarktis" von Luise Wagner und Lars Abromeit wird am 30.11. um 20:15 Uhr im Ersten gezeigt, bereits ab 28.11. ist die Sendung für fünf Jahre in der ARD Mediathek abrufbar.

Spuren im ewigen Eis

"Die Antarktis ist ein einzigartiger, wahnsinnig faszinierender Ort. Ein Kosmos, der weiß und weitgehend unerforscht ist - ein bisschen so wie ein neuer, frem-der Planet, den es zu entdecken gilt", so Alexander Gerst. 363 Tage lang hat der Astronaut auf der Raumstation ISS gelebt und gearbeitet. Nun stellt er sich einer neuen Herausforderung: Als Teilnehmer eines Expeditionsteams aus Geo-log*innen, Planetenforscher*innen und Bergführer*innen begibt sich Gerst auf den Spuren der ersten Polarforscher auf eine abenteuerliche Reise in die Antark-tis. Das Ziel der Wissenschaftler*innen: Sie suchen Meteoriten - steinerne Bot-schafter aus dem All, die helfen könnten, die Vergangenheit und die Zukunft der Erde zu deuten.

Auf den Spuren der Polarforscher

Über Wochen müssen die Wissenschaftler*innen dafür mitten im eisigen Konti-nent ihre Zelte aufschlagen, um mit Schneemobilen die Gletscher erkunden zu können: Sie sind völlig auf sich allein gestellt, stets von Schneestürmen und le-bensfeindlicher Kälte bedroht. Dabei knüpfen sie an die Arbeit von Pionieren wie Robert F. Scott oder Roald Amundsen an, die vor über einem Jahrhundert auf ihrem Weg Richtung Südpol dieselben Gletscher zu queren hatten.

Persönliche Eindrücke vom "Planeten Antarctica" In einem selbst gefilmten Videotagebuch dokumentiert Gerst seine Reise ans Ende der Welt: Seine Erzählungen im sturmumtosten Zelt und in der unberührten Weite aus Schnee und Eis lassen seine Erlebnisse und Gedanken stets hautnah miterleben. Und nach der Expedition blickt er in exklusiven, persönlichen Inter-views auf seine Ergebnisse und Erfahrungen auf dem "Planeten Antarctica" re-flektierend zurück. Es ist ein Bericht über eine spektakuläre Forschungsexpediti-on über den Horizont der bekannten Welt hinaus, ein Film über einen Entdecker der Neuzeit.

Produktion

Ursprünglich waren für Herbst 2020 drei Folgen von "Erlebnis Erde" mit Alexand-er Gerst geplant. Aufgrund coronabedingter Verzögerung der Dreharbeiten gibt es in diesem Herbst das ganz persönliche Special, weitere drei Dokumentationen über Expeditionen von Alexander Gerst mit Wissenschaftler*innen in die Tiefsee, die Arktis und auf Vulkane Sibiriens werden dann im Herbst 2021 gesendet. "Er-lebnis Erde - Alexander Gerst auf Expedition: Im Eis der Antarktis" ist ein Film von Luise Wagner und Lars Abromeit, produziert von Gruppe 5 Film im Auftrag des SWR.

Sendetermin

"Erlebnis Erde - Alexander Gerst auf Expedition: Im Eis der Antarktis" wird am 30.11. um 20:15 Uhr im Ersten gezeigt, bereits ab 28.11. ist die Sendung für fünf Jahre in der ARD Mediathek abrufbar.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/erlebnis-erde

Akkreditierte Journalisten können den Film voraussichtlich ab 10.11.20 in den Vorführräumen Das Erste und SWR Fernsehen anschauen.

Pressekontakt: Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.de

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell