Drehstart für Ulrich Tukur und "Die Unschuldsvermutung"

Baden-Baden

Michael Sturminger inszeniert die ORF/SWR Komödie mit Laura de Boer, Marie-Christine Friedrich und Daniela Golpashin

"Die Unschuldsvermutung" gilt, wenn seit dem 17. September 2020 in Salzburg die Dreharbeiten zur gleichnamigen, von ORF und SWR koproduzierten Komödie laufen. Ulrich Tukur gibt darin einen berühmten Dirigenten, dessen Salzburger-Festspiel-Aufführung des Don Giovanni in Turbulenzen gerät, nachdem der ebenso berühmte Regisseur nach einem gigantischen Wutanfall die Festspiele verlassen hat. Der Dirigent wiederum muss jederzeit mit Me-Too-Anschuldigungen rechnen, und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Bombe platzt ... Gedreht wird bis Mitte Oktober, zu sehen ist "Die Unschuldsvermutung" voraussichtlich 2021 im Ersten.

Ensemble

Neben Ulrich Tukur stehen für diese Komödie u. a. Laura de Boer, Marie Christine Friedrich, Daniela Golpashin, Catrin Striebeck, Michou Friesz, August Zirner, Robert Stadlober, Christine Ostermayer und Simon Schwarz vor der Kamera. Inszeniert wird der Fernsehfilm von "Jedermann"-Regisseur Michael Sturminger, der auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet.

Ein Pulverfass

Aus dem Nichts schlittern die Salzburger Festspiele in die Krise. Der gefeierte Opernregisseur (Simon Schwarz) schießt sich aus den laufenden Proben mit seiner Unbeherrschtheit ins Abseits. Don Giovanni wankt. Die gewiefte Festspielpräsidentin (Michou Friesz) bleibt cool. Sie überredet die zurecht als besonders schwierig geltende Regisseurin Beate Zierau (Catrin Striebeck), in die Produktion einzusteigen. Beates Ex-Mann, die lebende Legende Marius Atterson (Ulrich Tukur), dirigiert. Für Zierau eine gute Gelegenheit zur Begleichung offener Rechnungen, zumal Atterson sie in seiner soeben erschienenen Autobiographie völlig ignoriert. Atterson, der sein Leben in vollen Zügen gelebt hat, zieht einen Rattenschwanz von Me-Too-Problemen hinter sich her. Wenn es nach der Journalistin Franziska Fink (Marie Christine Friedrich) geht, wird die Bombe in Salzburg hochgehen. Nutznießerin der verstrickten Affären rund um die Festspiele ist Karina Samus (Laura de Boer), eine von Atterson in mehrfacher Hinsicht protegierte, junge Dirigentin.

"Die Unschuldsvermutung" ist eine Produktion der Superfilm im Auftrag von ORF und SWR, gefördert vom Land Salzburg. Produzenten sind John Luefter und David Schalko, die Redaktion liegt bei Klaus Lintschinger/ORF und Monika Denisch/SWR.

