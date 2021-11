Stiftung für Zukunftsfragen

Deutschlands größten Herausforderungen

Welche Probleme sind laut den Bürgern vordringlich zu lösen?

In den Koalitionsverhandlungen werden aktuell viele wichtige Themen diskutiert, von Steuerreformen über Investitionen in den Umweltschutz bis hin zu Aktien für die Rentenkasse. Doch was sehen die Bundesbürger als wichtigste Aufgabe der neuen Regierung? Welche Probleme sind laut der deutschen Bevölkerung vordringlich anzugehen und zu lösen?

Diese Frage hat sich die BAT-Stiftung für Zukunftsfragen in ihrer aktuellen Untersuchung gestellt und dafür im Oktober 2021 3.000 Personen ab 18 Jahren befragt. Eine Besonderheit der Untersuchung ist der Langzeitvergleich von 1989 zu 2021.

Die Bevölkerung hat konkrete Vorstellungen darüber, welchen Herausforderungen sich künftig vorrangig gewidmet werden sollte. Ganz oben steht die Sicherung der Renten als das wichtigste Zukunftsprojekt des Staates. Auf den weiteren Plätzen die Bekämpfung der Kriminalität und die Sicherung der Gesundheitsvorsorge - was in Zeiten von Covid kaum verwundert. Ebenfalls von einer Mehrheit werden auch aktuelle Herausforderungen, wie die Wohnungsnot lindern und die Spaltung der Gesellschaft stoppen, benannt.

Ein zentrales Thema des Wahlkampfes und der öffentlichen Diskussion der letzten Jahre, den Klimawandel stoppen, folgt etwas abgeschlagen auf Platz sechs des Rankings. Weitere dringen anzugehende Probleme sind aus Sicht der Bevölkerung die Erhöhung des Bildungsniveaus sowie die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.

Zeitvergleich 1989 vs. 2021: Herausforderungen verändern sich

