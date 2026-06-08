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#SportVereint: BR-Aktion begeistert über 500 Vereine!

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München (ots)

Bei #SportVereint stehen bis zum 26. Juni die Menschen im Mittelpunkt, die den Breitensport in Bayern mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz tragen: Mehr als 500 Vereine haben ihre heimlichen Vereinsheldinnen und -helden für die BR-Aktion nominiert - engagierte Persönlichkeiten, die trainieren, organisieren, Verantwortung übernehmen und sich für den Verein einsetzen. Der BR rückt diese besonderen Menschen ins Rampenlicht und stellt ab heute, 8. Juni, täglich einen anderen Verein vor. Für Überraschungsmomente sorgen prominente Besuche, u.a. von den Sportfreunden Stiller, Rea Garvey, Oimara und Paralympics-Sieger Josia Topf. Paten der Aktion sind Doppel-Olympiasieger Johannes Lochner und BR-Sportreporterin Julia Büchler. Alle Infos zur Aktion unter br.de/sportvereint.

BR-Informationsdirektor Thomas Hinrichs: "In Bayern sind über fünf Millionen Menschen in einem der rund 11.500 Sportvereine des Freistaats aktiv - eine Zahl, die für sich spricht. Sport stiftet Gemeinschaft und stärkt unser gesellschaftliches Miteinander, gerade in einer Zeit, in der Zusammenhalt wichtiger ist denn je." BLSV-Präsident Jörg Ammon ergänzt: "Im Vereinsleben erleben Menschen, was es heißt, Teil einer Gemeinschaft zu sein: Sie finden dort Rückhalt, Teamgeist und gegenseitige Unterstützung. All dies wäre ohne das außerordentliche Engagement der vielen ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainer sowie Helferinnen und Helfer an der Basis nicht möglich." Thomas Hinrichs: "Umso mehr freut es uns, dass wir in den kommenden Wochen in zahlreichen BR-Programmen genau diese Alltagsheldinnen und Alltagshelden und ihre Vereine in den Mittelpunkt stellen. Wir rücken diese Menschen und ihre Geschichten ganz gezielt ins Rampenlicht und freuen uns über das große Interesse an unserer Aktion #SportVereint."

Sportvereine stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt

Eine bayernweite, repräsentative Umfrage zum Thema Sportvereine, die im Auftrag des BR für die Aktion #SportVereint durchgeführt wurde, zeigt die große gesellschaftliche Bedeutung von Vereinen. Für 60 Prozent der Befragten stehen bei einer Vereinsmitgliedschaft vor allem soziale Aspekte wie Gemeinschaft, gemeinsame Aktivitäten und Freundschaften im Vordergrund. Zudem halten 79 Prozent Sportvereine für einen wichtigen Bestandteil des sozialen Lebens vor Ort. Gleichzeitig sind 35 Prozent der Meinung, dass Vereine in der Gesellschaft nicht die Anerkennung erhalten, die ihrem Engagement entspricht. Die Befragung wurde im April 2026 vom IFAK-Institut unter 1.034 Personen ab 14 Jahren in Bayern durchgeführt.

#SportVereint im Radio, im Fernsehen, in der ARD Mediathek und online

Bis 26. Juni rückt der BR in seinen Programmen die stillen Heldinnen und Helden der Sportvereine in den Fokus, beleuchtet Themen rund um das Vereinsleben und begleitet Promi-Besuche in Bayerns Vereinen. Alle Informationen auf einen Blick finden Sie hier: br.de/sportvereint

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