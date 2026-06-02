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BR-Podcast: Neue "Seelenfänger"-Staffel befasst sich mit umstrittener Gemeinschaft Kwasizabantu

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München (ots)

"Der Ort, an dem Menschen geholfen wird" - das bedeutet Kwasizabantu wortwörtlich. Doch was ehemalige Mitglieder der evangelikalen Glaubensgemeinschaft mit Ursprung in Südafrika im Seelenfänger-Podcast "Holy Hell" schildern, klingt völlig anders: Prügelstrafen, sexualisierte Gewalt und Höllenängste in frühester Kindheit. Die neue siebte Staffel begibt sich in sechs Folgen auf eine investigative Reise - ab 4. Juni in ARD Sounds.

In dieser Staffel passiert etwas, das es beim Seelenfänger-Podcast noch nie gab: Ein ehemaliges Mitglied einer Glaubensgemeinschaft stellt sich der eigenen Kindheit und den traumatischen Erlebnissen seinerzeit: Rebecka, aufgewachsen in einer deutschen Kwasizabantu-Gemeinde ist heute 40 Jahre alt. Als sie eine Messenger-Nachricht bekommt von einem Mann, der ihr damals mutmaßlich schweres Leid zugefügt hat, ist das für sie der Auftakt zu einer späten Konfrontation.

Im Zuge der Recherchen zur neuen Staffel reisen die Autorinnen und Autoren rund um die Hosts Emeli Glaser und Dennis Müller durch Europa bis nach Südafrika.Nach weiteren Aussteiger-Berichten wollen sie wissen: Wie geht es heute bei Kwasizabantu zu? Dafür besucht Emeli die Mission in Südafrika, eine Demonstration in Durban und spricht mit Betroffenen, die noch bis vor wenigen Jahren in der Gemeinschaft lebten. In Deutschland stößt das Autorenteam auf eine früher eng angebundene Gemeinde in Baden-Württemberg, die sich inzwischen offiziell distanziert - und auf eine kleine, abgeschottete Gruppe in der schwäbischen Provinz, in der scheinbar bis heute nach alten Kwasizabantu-Regeln gelebt wird.

Über den "Seelenfänger"-Podcast:

"Seelenfänger" ist ein Podcast der Redaktion "Religion und Orientierung", "Holy Hell" die siebte Staffel des Formats. In jeder Staffel geht es um eine Sekte, religiöse Bewegung oder esoterische Gemeinschaft. Die Staffel "Im Sog der Integrierten Gemeinde" wurde 2023 mit dem Katholischen Medienpreis ausgezeichnet.

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