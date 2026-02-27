MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport: "Wir haben Schiss gekriegt"- Kauczinski mit "Ergebnis zufrieden, mit Spielweise nicht": Nicht schön, aber erfolgreich - 1860 schielt nach oben

Der TSV 1860 München dockt oben an! Zum Auftakt des 26. Spieltags in der 3. Liga gewinnen die Löwen bei der TSG Hoffenheim II mit 2:1 und verkürzen den Rückstand auf den Relegationsplatz vorerst auf 4 Zähler - nicht schön, aber erfolgreich, wie Trainer Markus Kauczinski empfindet: "Wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein, mit der Spielweise bin ich es nicht. Das frühe Tor hat uns insgesamt nicht gutgetan." Obwohl 1860 nach einer harten Roten Karte gegen Luca Erlein knapp 40 Minuten in Überzahl spielt und durch Sigurd Haugen das Siegtor erzielt, moniert der Coach: "Wir waren nicht so selbstbewusst, wir haben das Spiel nicht so ausgeführt, wir haben ein bisschen gewackelt. Wir haben auch ein bisschen Schiss gekriegt, das Spiel durchzuspielen und souveräner zu sein." Trotzdem befindet sich der TSV nach dem 3. Sieg in Folge in einer Verfolgerrolle im Aufstiegsrennen. "Es liegt uns vielleicht besser, als wenn wir vorne stehen", gibt Kevin Volland, Vorbereiter des 2:1, zu - und fügt neckisch an: "Wir wurden in der Saison schon als schlechteste Mannschaft der 3. Liga betitelt und es geht gar nichts. Wenn man dann ab und zu auf die Tabelle schaut: So schlecht stehen wir nicht da." Für 1860 gehen die "Wochen der Wahrheit" weiter: Am Dienstag empfangen die Münchner Erzgebirge Aue - live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Auftakt des 26. Spieltags in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Samstag geht's direkt weiter mit der Konferenz (live ab 13.30 Uhr) und allen Einzelspielen (live ab 13.45 Uhr) und, unter anderem mit dem Verfolgerduell im Aufstiegsrennen: Hansa Rostock gegen Rot-Weiss Essen.

TSG Hoffenheim II - TSV 1860 München 1:2

Nach 98 Sekunden sorgt David Philipp für die Sechzig-Führung. Den Blitzstart kontert Florian Micheler mit dem Ausgleich (25.). Zu Beginn der 2. Hälfte zückt Schiedsrichter Jonah Besong die Rote Karte für Luca Erlein, der sich zu einem Schubser gegen Philipp Maier hinreißen lässt (50.). In Überzahl erzielt Sigurd Haugen nach feinem Steilpass von Kevin Volland das 2:1 für den TSV (63.). 1860 stellt damit auf 42 Punkte - und rangiert vorerst nur 4 Zähler hinter dem Relegationsplatz.

Markus Kauczinski, Trainer von 1860 München: "Wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein, mit der Spielweise bin ich es nicht. Das frühe Tor hat uns insgesamt nicht gutgetan. Wir waren sehr langsam, haben in der 1. Halbzeit gar nicht mehr ins Spiel gefunden und zurecht das Tor kassiert. In der 2. Halbzeit war es dann besser."

... über das Überzahlspiel seiner Mannschaft nach der Roten Karte: "Wir waren nicht so selbstbewusst, wir haben das Spiel nicht so ausgeführt, wir haben ein bisschen gewackelt. Wir haben auch ein bisschen Schiss gekriegt, das Spiel durchzuspielen und souveräner zu sein. Wir haben gemerkt, dass Hoffenheim trotzdem immer wieder gefährlich ist. Das hat uns so ein bisschen gehemmt."

... über die Wichtigkeit des Sieges mit Blick auf das Aufstiegsrennen: "Wir rennen ja der Zeit und den Punkten hinterher. Für uns war es wichtig, jetzt dranzubleiben. Diese direkten Duelle gegen Duisburg und Cottbus kommen ja noch. Dafür musst du natürlich rankommen. Deshalb ist es wichtig, solche Spiele zu gewinnen."

Kevin Volland, Vorbereiter zum 2:1 für 1860 München, über den Auftritt seines Teams: "Dass wir jetzt nicht die dominanteste Mannschaft in der Saison sind, hat man schon öfter gesehen. Aber wir sind immer gefährlich und für ein Törchen gut."

... mit Lob über Matchwinner Haugen, der weiterhin mit Maske spielt: "Es ist schon faszinierend, wenn du einen offenen Kieferbruch hattest wie Sigi [Sigurd Haugen, Anm. d. Red.]. Es ist immer unangenehm, so ein Teil da unten. Er tut uns enorm gut mit seinem Speed, er opfert sich auch auf."

... über die Verfolgerrolle der Sechziger: "Es liegt uns vielleicht besser, als wenn wir vorne stehen. Wir wurden in der Saison schon als schlechteste Mannschaft der 3. Liga betitelt und es geht gar nichts. Wenn man dann ab und zu auf die Tabelle schaut: So schlecht stehen wir nicht da."

Stefan Kleineheismann, Trainer von Hoffenheim II, über die Rote Karte für seinen Schützling Luca Erlein: "Wir dürfen uns nicht zu so einer Reaktion hinreißen lassen. Trotzdem: Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass das passieren kann. Für mich ist das eine Gelbe Karte und keine Rote."

