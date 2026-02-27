MagentaSport

Bayern kassiert "zu schwierigem Zeitpunkt" derbe Niederlage bei Real, Maccabi düpiert Theis und Monaco, Ataman fliegt

Das war nix! Mit 70:93 kassiert der FC Bayern eine derbe Niederlage bei Real Madrid. "Für uns kommt das Spiel zu einem schwierigen Zeitpunkt", betonte Coach Svetislav Pesic mehrmals. Einige wichtige Spieler, darunter Andi Obst, fehlten. Dazu steckte den Münchenern auch die überraschende 97:103-Niederlage gegen Bamberg im BBL-Pokal noch in den Knochen. Pesics Gegenüber Sergio Scariolo schwärmte: "Über drei Viertel war es wahrscheinlich unsere beste Performance der Saison. Der Sieg ist extrem wichtig, wenn man sich die Tabelle anschaut. Unsere Position ist sehr, sehr, sehr zufriedenstellend." Nach dem Sieg finden sich die Königlichen auf Rang 4 wieder. Der FC Bayern, jetzt auf Platz 15, verliert die Play-In-Plätze zunehmend aus den Augen.

Einen gebrauchten Abend erwischte auch Daniel Theis und die AS Monaco bei der 86:91-Heimnniederlage gegen Maccabi Tel Aviv. Die 17:30-Hypothek aus dem 1. Viertel war einfach zu groß. Während Maccabi-Coach Oded Kattash lobt: "Ich bin heute besonders stolz auf den Charakter und die Konzentration meiner Spieler. Wir haben auch in schwierigen Momenten dran geglaubt", führt Vassilis Spanoulis vor allem die fünf Spiele in einer Woche an, wenngleich der Grieche das nicht als Ausrede verstanden haben will.

Dem Ganzen die Krone setzte allerdings Pana-Coach Ergin Ataman auf. Für Panathinaikos gab es eine 99:104-Niederlage gegen Paris Basketball. In den Schlussminuten des Spiels echauffierte sich Ataman so sehr, dass er der Halle verwiesen wurde. Auf Platz 9 taumeln die sonst erfolgsverwöhnten Griechen gefährlich nahe an der Play-In-Schwelle.

Weiter geht's mit Basketball bei MagentaSport schon am Freitag, 27.02., wenn die DBB-Auswahl in der 3. WM-Qualifikationsrunde (ab 19.45 Uhr live) in Kroatien antritt. Am Sonntag, 01.03, dann das zweite Spiel (ab 17.30 Uhr live) in Bonn.

Real Madrid - FC Bayern München 93:70

Klare Geschichte, der FC Bayern wird bei Real Madrid böse gerupft. Das 2. Viertel fiel mit 34:21, 13 Punkten Vorsprung, besonders deutlich aus. Die Münchener Serie von 4 Siegen am Stück war schon mit der dramatischen 106:111-Overtime-Niederlage bei Maccabi Tel Aviv beendet. Jetzt setzt es die zweite Pleite am Stück. Mit 12 Siegen und Platz 15 verschwinden die Play-In-Plätze zunehmend hinterm Horizont. Die Königlichen gewinnen nach 3 Niederlagen in Folge wieder und finden sich auf Platz 4 wieder.

Svetislav Pesic, Trainer FC Bayern: "Für uns kommt das Spiel zu einem schwierigen Zeitpunkt. Madrid hat den Sieg verdient. Sie haben heute exzellenten Basketball gespielt. Aber wir sind in einem schwierigen Moment hierher gekommen. Madrid hat nicht, wie es die Leute immer erwarten, die Copa del Rey gewonnen. Auf der anderen Seite waren wir in einer sehr schwierigen Situation, weil einige Spieler krank sind, andere Spieler haben physische Probleme. Ich kann nicht sagen, wenn alles perfekt ist, dass wir das Spiel gewinnen. Das ist die reale Situation."

Sergio Scariolo, Trainer Real Madrid: "Ich war neugierig, wie die Leute reagieren würden, nach der Niederlage am Sonntag (89:100 in der Copa del Rey gegen Baskonia, d. Red.). Ich bin sehr zufrieden, mit der Art und Weise, wie die Spieler reagiert haben: Zusammen, in der Defense, den Ball zu teilen. Über drei Viertel war es wahrscheinlich unsere beste Performance der Saison. Der Sieg ist extrem wichtig, wenn man sich die Tabelle anschaut. Unsere Position ist sehr, sehr, sehr zufriedenstellend. Aber auch, in der Art und Weise, wie wir das gemacht haben. Alle Spieler haben dazu beigetragen."

AS Monaco - Maccabi Tel Aviv 86:91

Daniel Theis und die AS Monaco bleiben weiterhin in der Krise. Nach dem zwischenzeitlichen Hoch mit dem 102:92-Sieg gegen Baskonia setzte es mit dem 86:91 die 6. Niederlage aus den letzten 7 Spielen. Maßgeblich dafür war das 1. Viertel, das die Monegassen mit 17:30 komplett in den Sand setzten. Diese 13-Punkte-Hypothek erwies sich als zu groß. Mit nur 6 Punkten erwischte Daniel Theis einen eher ruhigen Abend. 16 Siege und Platz 10 bedeuten, dass die Monegassen gefährlich nahe an der Play-In-Grenze taumeln. Maccabi springt mit 13 Erfolgen, vier Siegen in Serie und den zweiten Big Points, nach dem dramatischen 111:106-Overtime-Sieg gegen Bayern, auf Platz 13.

Vassilis Spanoulis, Trainer Monaco: "Sie haben besser gespielt. Uns ist die Energie ausgegangen. 10-11 Spieler hatten keine Energie mehr. Wir haben 5 Spiele in einer Woche gespielt. Das ist keine Ausrede. Sie haben besser gespielt. Glückwunsch zum Sieg."

Oded Kattash, Trainer Maccabi Tel Aviv: "Sie haben versucht, zurückzukommen. Aber wir sind dagestanden, wir haben Charakter gezeigt. Das ist ein sehr spezieller Sieg für uns an einem richtig schweren Ort. Wir haben gegen ein gutes Team gespielt. Defensiv haben wir einen guten Job gemacht, obwohl es schwer ist, gegen Monaco zu spielen. Wir haben unseren Fokus behalten. Das war ein Teamsieg. Ich bin heute besonders stolz auf den Charakter und die Konzentration meiner Spieler. Wir haben auch in schwierigen Momenten dran geglaubt. Das ist besonders."

Panathinaikos - Paris Basketball 99:104

Was für ein Finish im OAKA! Zur Pause waren die Pariser beim Stand von 45:58 fast schon über alle Berge. Doch im 2. Durchgang setzte Pana nochmal zur Aufholjagd an. Nach einem Dreier von Nikos Rogkavopoulos war es zwischenzeitlich beim Stand von 99:101 ein One-Possession-Game. Justin Robinson besiegelte den Erfolg mit einer Serie von Freiwürfen am Ende für Paris. Pikant: Pana-Coach Ergin Ataman benahm sich dermaßen daneben, dass er sogar aus der Halle verwiesen wurde. Panathinaikos bleibt auf Platz 9 an der Schwelle der Play-Ins. Paris feiert den 9. Saisonsieg und übernimmt Rang 16.

3. WM-Qualifikationsrunde - DBB-Auswahl im ersten echten Härtetest gegen Kroatien

Für die deutsche Auswahl steht in der 3. WM-Qualifikationsrunde der erste echte Härtetest auf dem Weg zur Basketball-WM 2027 an. Der amtierende Weltmeister tritt am morgigen Freitag, 27.02. (ab 19.45 Uhr live), in Kroatien an sowie am Sonntag, 01.03. (ab 17.30 Uhr live), in Bonn. Die beiden deutschen Quali-Spiele sind kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport zu sehen. Deutschland und Kroatien sind nach den beiden Siegen zum Quali-Auftakt mit 4 Zählern punktgleich in der Gruppe E. "Es wird sehr schwierig für uns", so Bundestrainer Alex Mumbru im aktuellen MagentaSport-Podcast Abteilung Europameister. "Einige EuroLeague-Spieler sind nicht dabei. Kroatien zeigt große Geschlossenheit - alle kommen."

