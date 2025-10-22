free-com solutions GmbH

Management Buyout bei free-com solutions

Wien (ots)

Kontinuität, Erfahrung und klare Zukunftsstrategie

Das Wiener Unternehmen free-com stellt die Weichen für die Zukunft: Ein Teil des bisherigen Management-Teams hat im Rahmen eines Management Buyouts die Mehrheitsanteile am Unternehmen von der MM Group übernommen.

free-com ist seit dem Jahr 2000 Partner für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Im Mittelpunkt steht die automatisierte Erkennung und Verarbeitung von Belegen: von Eingangsrechnungen über Spesenabrechnungen bis hin zu Auftragsbestätigungen. Weitere Projekte werden im Bereich ECM/DMS mit Microsoft 365 sowie smarte B2B-Kundenportale umgesetzt.

„Unsere Stärke liegt in mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung, technologischem Know-how und einem Team, das für Innovation brennt,“ erklärt Christian Cerny, Geschäftsführer. „Mit dieser Basis entwickeln wir Lösungen, die praxisnah, rechtssicher und zukunftsweisend sind.“ Mit dem Management Buyout stellt free-com die Weichen für weiteres Wachstum: „Die Übernahme gibt uns die Möglichkeit, die strategische Weiterentwicklung von free-com noch gezielter zu steuern.“

„Wir investieren verstärkt in Künstliche Intelligenz, digitale Souveränität und regulatorische Themen der EU. Damit sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden und gestalten die Standards von morgen aktiv mit,“ ergänzt Erasmus Pachta, Geschäftsführer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.free-com.eu.

Über free-com solutions GmbH

Die free-com solutions GmbH mit Sitz in Wien ist seit dem Jahr 2000 Spezialist für digitale Prozessautomatisierung. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die automatisierte Belegerkennung, Dokumentenmanagement mit Microsoft 365, digitale Kundenportale und KI-gestützte Workflows. Kunden unter anderem aus Industrie, öffentlicher Verwaltung und Bildungswesen der DACH-Region können mit den intuitiven Lösungen Kosten senken, Compliance-Anforderungen einhalten und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig sichern.

Geschäftsprozesse intelligent automatisieren Lösungen entdecken

Original-Content von: free-com solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell