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PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2026: Die Preisträger stehen fest

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München (ots)

Am Mittwochabend wurden in München die Gewinner des PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2026 bekannt gegeben. Ausgezeichnet wurden 19 Fernsehbeiträge aus 13 Ländern - darunter fünf aus Taiwan und je zwei aus Deutschland und Kanada. Verliehen wurden die begehrten Trophäen bei einer Gala im WERK7 Theater in München. Insgesamt 440 Beiträge aus aller Welt waren beim weltweit ältesten und renommiertesten Festival für Kinder- und Jugendfernsehprogramme eingereicht worden. 300 internationale Kinderfernsehschaffende kamen im Bayerischen Rundfunk zusammen, um die Wettbewerbsbeiträge zu sichten und über Qualitätsstandards zu diskutieren.

1964 vom Bayerischen Rundfunk mit der Landeshauptstadt München und dem Freistaat Bayern gegründet, hat sich der Wettbewerb zur wichtigsten Plattform weltweit entwickelt, um Qualität im TV-Programm für Kinder und Jugendliche zu diskutieren und voranzubringen. Der PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL findet alle zwei Jahre statt.

Bei der diesjährigen 32. Auflage wurden insgesamt 375 Fernsehbeiträge aus 52 Ländern von Fernsehsendern und Produktionsfirmen zum Wettbewerb in den Hauptkategorien eingereicht, sowie 65 Kurzfilme in die Shorts-Kategorien. Die Bandbreite umfasste alle Genres, die das Kinderfernsehen zu bieten hat: Von Comedyformaten über Drama und animierte Actionserien bis hin zu Dokumentationen und Wissenssendungen. Auch thematisch waren die diesjährigen Finalprogramme vielfältig aufgestellt: Ausgrenzung, Rassismus, Machtmissbrauch, Gewalt und Tod kamen ebenso zur Sprache wie Freundschaft, Zusammenhalt, Geschlechtsidentität, körperliche Behinderung, oder kultureller Austausch.

Die Besonderheit beim PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL: Es gibt keine Jurys, die hinter verschlossenen Türen tagen. Die Festivalteilnehmenden aus aller Welt stimmen gemeinsam über die Gewinnerprogramme ab. Die Preisverleihung bildet den Abschluss einer inspirierenden Woche.

Ein Klassiker des deutschen Kinderfernsehens darf sich über einen Hauptpreis freuen. Die Sendung mit dem Elefanten, Episode: "Wo stecken Gefühle" (ARD/WDR) hat sich in der Kategorie Bis 6 Jahre Non-Fiktion gegen starke Konkurrenz durchgesetzt. In der Sendung erkunden Kinder ihre Emotionen und erfahren, wie sie Gefühle wie Angst oder Nervosität überwinden können.

Und eine weitere Kinderserie aus Deutschland konnte die internationalen Medienschaffenden überzeugen: Eine Episode der Serie Lenas Hof (Studio FILM BILDER GmbH fürs ZDF) gewann in der Kategorie Bis 6 Jahre Fiktion. Jede Folge der deutsch-französischen Animationsserie dreht sich um ein anderes Tier, manchmal auch um eine kleine Gruppe von zwei oder drei Tieren. Die Serie beleuchtet, wie die Tiere in dieser kleinen, eng verbundenen Gemeinschaft miteinander umgehen.

Äußerst erfolgreich war beim diesjährigen PRIX JEUNESSE das taiwanesische Kinderfernsehen, das schon bei der letzten Ausgabe mit starken Programmen beeindrucken konnte. Diesmal gehen insgesamt fünf Preise nach Taiwan, darunter der Hauptpreis in der Kategorie 7 - 10 Jahre Fiktion für das einfühlsame Drama Where we sit together, in dem die zehnjährige Fang versucht, etwas Struktur und Liebe in ihre chaotische Familie zu bringen und damit neu zu definieren, was "Zuhause" bedeutet. Die deutsche Kinderjury zeichnete ebenfalls ein Programm aus Taiwan aus: Die Dokumentation Call Me Wild Child, in der zwei Jungen einen Ranger bei der Jagd im Dschungel begleiten. Die Dokumentarserie will Kinder anregen, sich vom Bildschirm zu lösen und die Natur aktiv zu erleben.

Das taiwanesische Drama The Brave Swing gewann den Gender-Equity-Preis. Der Film erzählt die Geschichte des zehnjährigen Cheng-Cheng, der den Mut aufbringt, über seinen Schmerz nach einem traumatischen Vertrauensbruch zu sprechen. Thematisiert wird der sexuelle Missbrauch von Jungen, das Schweigen innerhalb von Familien und die Bedeutung von Unterstützung, um den Kreislauf von Trauma und Gewalt zu durchbrechen.

Die Preisträger des PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2026 im Überblick:

Kategorie 11-15 Jahre Non-Fiktion:

MY LIFE: ME, MY HORSE & MY SPEAR

Salt Street Productions Ltd, Großbritannien

Kategorie 11-15 Jahre Fiktion

BOTTLED UP!

NTR, Niederlande

Kategorie 7-10 Jahre Non-Fiktion

MOTIONCRAFTS

U-Next, Japan

Kategorie 7-10 Jahre Fiktion

WHERE WE SIT TOGETHER

Taipei National University of the Arts, Taiwan

Kategorie Bis 6 Jahre Non-Fiktion

DIE SENDUNG MIT DEM ELEFANTEN - WO STECKEN GEFÜHLE?

Westdeutscher Rundfunk, Deutschland

Kategorie Bis 6 Jahre Fiktion

LENAS HOF

Studio FILM BILDER GmbH, Deutschland

Shorts Prize 11-15 Jahre

25 FUN FACTS, APRIL 25

RTP, Portugal

Shorts Prize 7-10 Jahre

BIRDS AN BEES - Episode : SPERM

LUMNI (France Télévisions), Frankreich

Shorts Prize Bis 6 Jahre

ANNA MAKES GROUND

Fubon Cultural & Educational Foundation, Taiwan

UNESCO Sonderpreis

YORE GRAMPS AND THE WHALE

Dois Irmãos Produção Artística Ltda, Brasilien

Gender Equity Prize

THE BRAVE SWING

MyVideo, Taiwan

PRIX JEUNESSE Theme Prize

MEDIA STAMPED

Sinking Ship Entertainment, Kanada

Preis der Deutschen Kinderjury | 7-10 Jahre Non-Fiktion

CALL ME WILD CHILD, EPS. 2 HUNTING

Lumian Production House, Taiwan

Preis der Deutschen Kinderjury | 7-10 Jahre Fiktion

BECOMING KAISER

Danish Broadcasting Corporation, Dänemark

Preis der internationalen Jugendjury | 11-15 Jahre Non-Fiktion

RETURNING TO ULUKHATOK (CBC KIDS NEWS)

CBC Kids, Kanada

Preis der internationalen Jugendjury | 11-15 Jahre Fiktion

HIDDEN MOTIVES

NRK - Norsk Rikskringkasting, Norwegen

Preis der internationalen Shorts-Jugendjury | 11-15 Jahre

ANNE FRANK

Canal Encuentro, Argentinien

Preis der internationalen Shorts-Jugendjury | 7-10 Jahre

MY SHADOW AND ME

Kan Kids Education - Digital, Israel

Heart Prize

WHERE WE SIT TOGETHER

Taipei National University of the Arts, Taiwan

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