PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2026: Die Preisträger stehen fest
München (ots)
Am Mittwochabend wurden in München die Gewinner des PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2026 bekannt gegeben. Ausgezeichnet wurden 19 Fernsehbeiträge aus 13 Ländern - darunter fünf aus Taiwan und je zwei aus Deutschland und Kanada. Verliehen wurden die begehrten Trophäen bei einer Gala im WERK7 Theater in München. Insgesamt 440 Beiträge aus aller Welt waren beim weltweit ältesten und renommiertesten Festival für Kinder- und Jugendfernsehprogramme eingereicht worden. 300 internationale Kinderfernsehschaffende kamen im Bayerischen Rundfunk zusammen, um die Wettbewerbsbeiträge zu sichten und über Qualitätsstandards zu diskutieren.
1964 vom Bayerischen Rundfunk mit der Landeshauptstadt München und dem Freistaat Bayern gegründet, hat sich der Wettbewerb zur wichtigsten Plattform weltweit entwickelt, um Qualität im TV-Programm für Kinder und Jugendliche zu diskutieren und voranzubringen. Der PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL findet alle zwei Jahre statt.
Bei der diesjährigen 32. Auflage wurden insgesamt 375 Fernsehbeiträge aus 52 Ländern von Fernsehsendern und Produktionsfirmen zum Wettbewerb in den Hauptkategorien eingereicht, sowie 65 Kurzfilme in die Shorts-Kategorien. Die Bandbreite umfasste alle Genres, die das Kinderfernsehen zu bieten hat: Von Comedyformaten über Drama und animierte Actionserien bis hin zu Dokumentationen und Wissenssendungen. Auch thematisch waren die diesjährigen Finalprogramme vielfältig aufgestellt: Ausgrenzung, Rassismus, Machtmissbrauch, Gewalt und Tod kamen ebenso zur Sprache wie Freundschaft, Zusammenhalt, Geschlechtsidentität, körperliche Behinderung, oder kultureller Austausch.
Die Besonderheit beim PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL: Es gibt keine Jurys, die hinter verschlossenen Türen tagen. Die Festivalteilnehmenden aus aller Welt stimmen gemeinsam über die Gewinnerprogramme ab. Die Preisverleihung bildet den Abschluss einer inspirierenden Woche.
Ein Klassiker des deutschen Kinderfernsehens darf sich über einen Hauptpreis freuen. Die Sendung mit dem Elefanten, Episode: "Wo stecken Gefühle" (ARD/WDR) hat sich in der Kategorie Bis 6 Jahre Non-Fiktion gegen starke Konkurrenz durchgesetzt. In der Sendung erkunden Kinder ihre Emotionen und erfahren, wie sie Gefühle wie Angst oder Nervosität überwinden können.
Und eine weitere Kinderserie aus Deutschland konnte die internationalen Medienschaffenden überzeugen: Eine Episode der Serie Lenas Hof (Studio FILM BILDER GmbH fürs ZDF) gewann in der Kategorie Bis 6 Jahre Fiktion. Jede Folge der deutsch-französischen Animationsserie dreht sich um ein anderes Tier, manchmal auch um eine kleine Gruppe von zwei oder drei Tieren. Die Serie beleuchtet, wie die Tiere in dieser kleinen, eng verbundenen Gemeinschaft miteinander umgehen.
Äußerst erfolgreich war beim diesjährigen PRIX JEUNESSE das taiwanesische Kinderfernsehen, das schon bei der letzten Ausgabe mit starken Programmen beeindrucken konnte. Diesmal gehen insgesamt fünf Preise nach Taiwan, darunter der Hauptpreis in der Kategorie 7 - 10 Jahre Fiktion für das einfühlsame Drama Where we sit together, in dem die zehnjährige Fang versucht, etwas Struktur und Liebe in ihre chaotische Familie zu bringen und damit neu zu definieren, was "Zuhause" bedeutet. Die deutsche Kinderjury zeichnete ebenfalls ein Programm aus Taiwan aus: Die Dokumentation Call Me Wild Child, in der zwei Jungen einen Ranger bei der Jagd im Dschungel begleiten. Die Dokumentarserie will Kinder anregen, sich vom Bildschirm zu lösen und die Natur aktiv zu erleben.
Das taiwanesische Drama The Brave Swing gewann den Gender-Equity-Preis. Der Film erzählt die Geschichte des zehnjährigen Cheng-Cheng, der den Mut aufbringt, über seinen Schmerz nach einem traumatischen Vertrauensbruch zu sprechen. Thematisiert wird der sexuelle Missbrauch von Jungen, das Schweigen innerhalb von Familien und die Bedeutung von Unterstützung, um den Kreislauf von Trauma und Gewalt zu durchbrechen.
Die Preisträger des PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2026 im Überblick:
Kategorie 11-15 Jahre Non-Fiktion:
MY LIFE: ME, MY HORSE & MY SPEAR
Salt Street Productions Ltd, Großbritannien
Kategorie 11-15 Jahre Fiktion
BOTTLED UP!
NTR, Niederlande
Kategorie 7-10 Jahre Non-Fiktion
MOTIONCRAFTS
U-Next, Japan
Kategorie 7-10 Jahre Fiktion
WHERE WE SIT TOGETHER
Taipei National University of the Arts, Taiwan
Kategorie Bis 6 Jahre Non-Fiktion
DIE SENDUNG MIT DEM ELEFANTEN - WO STECKEN GEFÜHLE?
Westdeutscher Rundfunk, Deutschland
Kategorie Bis 6 Jahre Fiktion
LENAS HOF
Studio FILM BILDER GmbH, Deutschland
Shorts Prize 11-15 Jahre
25 FUN FACTS, APRIL 25
RTP, Portugal
Shorts Prize 7-10 Jahre
BIRDS AN BEES - Episode : SPERM
LUMNI (France Télévisions), Frankreich
Shorts Prize Bis 6 Jahre
ANNA MAKES GROUND
Fubon Cultural & Educational Foundation, Taiwan
UNESCO Sonderpreis
YORE GRAMPS AND THE WHALE
Dois Irmãos Produção Artística Ltda, Brasilien
Gender Equity Prize
THE BRAVE SWING
MyVideo, Taiwan
PRIX JEUNESSE Theme Prize
MEDIA STAMPED
Sinking Ship Entertainment, Kanada
Preis der Deutschen Kinderjury | 7-10 Jahre Non-Fiktion
CALL ME WILD CHILD, EPS. 2 HUNTING
Lumian Production House, Taiwan
Preis der Deutschen Kinderjury | 7-10 Jahre Fiktion
BECOMING KAISER
Danish Broadcasting Corporation, Dänemark
Preis der internationalen Jugendjury | 11-15 Jahre Non-Fiktion
RETURNING TO ULUKHATOK (CBC KIDS NEWS)
CBC Kids, Kanada
Preis der internationalen Jugendjury | 11-15 Jahre Fiktion
HIDDEN MOTIVES
NRK - Norsk Rikskringkasting, Norwegen
Preis der internationalen Shorts-Jugendjury | 11-15 Jahre
ANNE FRANK
Canal Encuentro, Argentinien
Preis der internationalen Shorts-Jugendjury | 7-10 Jahre
MY SHADOW AND ME
Kan Kids Education - Digital, Israel
Heart Prize
WHERE WE SIT TOGETHER
Taipei National University of the Arts, Taiwan
Pressekontakt:
Kirsten Schneid, Festivalkoordinatorin
kirsten.schneid@prixjeunesse.de
Tel: +49-89-5900-42058
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