Lünecom Kommunikationslösungen GmbH

lünecom versorgt die Wohnungswirtschaft mit Glasfaser

Lüneburg (ots)

-Attraktive Glasfaseranschlüsse stehen für tausende neue Wohneinheiten bereit

Gigabitinternet auf Glasfaserbasis ist bei Neuvermietungen und Bestandsentwicklung ein fester Bestandteil aller Planungen in der Immobilienbranche. Gigabit für alle ist auch das Ziel vieler Projektentwickler im Immobilienbereich und der Wohnungswirtschaft.Bei der Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft und der lünecom gibt es seit vielen Jahren eine gute Zusammenarbeit. Dabei liefert die lünecom vom Ausbau bis zum konkreten Gebäude-/Hausanschluss und setzt auf innovative Glasfaserpakete mit Gigabit-Internet, Telefonie und TV in HD-Qualität - mit Bandbreiten von 300 MBit/s bis zu 1.000 MBit/s. Die Glasfasertechnologie ist die nachhaltigste Technologie und wird somit im Sinne von Bestandsentwicklung von immer mehr Wohnungsbaugenossenschaften nachgefragt.

In Lüneburg erhalten die Mieter der Wohnungsgesellschaften mit den Glasfasertarifen der lünecom schnellste Internetdatenraten. Knapp 5.000 Haushalte können so in Lüneburg versorgt werden.

In Uelzen arbeitet die lünecom ebenfalls mit der Wohnungswirtschaft zusammen und baut flächendeckend deren Bestand mit der schnellen Glasfaser aus. Die Wohnungsgesellschaften haben sich bewusst für ein regional ansässiges Unternehmen entschieden, welches vor Ort agiert. Als Partner der Wohnungswirtschaft in Uelzen steht das Customer Care Team für alle Fragen rund um Technik und Tarife bereit. Fast 4.000 Haushalte und Wohneinheiten von Wohnungsgesellschaften in Uelzen können mittlerweile durch die lünecom versorgt werden.

Für alle Fragen rund um die Wohnungswirtschaft gibt es auf der Website die häufigsten Fragen/Antworten zur Planung, Nachhaltigkeitsberechnungen und Qualitätskontrolle. Lünecom wurde im Mai ISO 27001 zertifiziert.

Über Lünecom Kommunikationslösungen GmbH

"Unser Netz ist das, was du daraus machst.", so das Motto der lünecom. Vom Ausbau der Infrastruktur bis zum aktivierten Anschluss wird Glasfaser mit hoher Expertise und Blick für die regionalen Besonderheiten realisiert. Die Lünecom Kommunikationslösungen GmbH ist der verlässliche Partner für den Glasfaser-Ausbau in Norddeutschland. Seit mehr als 25 Jahren setzt das Unternehmen mit Sitz in Lüneburg auf den Ausbau und Betrieb eines hochleistungsfähigen Netzes und den eigenwirtschaftlichen Ausbau in unterversorgten Regionen - insbesondere im ländlichen Raum. Als starke regionale Marke, Netzbetreiber und Serviceprovider versorgt die lünecom ihre Kunden, Unternehmen, Wohnungswirtschaft und Kommunen mit individuellen Lösungen und Gigabitinternet sowie innovativen Kommunikationsprodukten aus einer Hand. Infos unter www.luenecom.de

