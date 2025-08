ZDF

Segeln live: ZDF überträgt SailGP vor Rügen

Am Samstag, 16., und Sonntag, 17. August 2025, wird die Stadt Sassnitz auf der Insel Rügen zum Hotspot der internationalen Segelszene. Erstmals in der Geschichte Deutschlands findet dann auf der Ostsee ein Sail-GP-Event statt, das "sportstudio live" im ZDF überträgt – am Samstag von 15.15 Uhr bis 17.00 Uhr und am Sonntag von 15.05 bis 17.00 Uhr.

Beim SailGP, dem internationalen Segelwettbewerb mit leistungsstarken F50-Foiling-Katamaranen, treten zwölf Teams eine Saison lang in mehreren Grand-Prix-Rennen auf der ganzen Welt gegeneinander an. Im ZDF-Livestream waren in diesem Jahr bereits die Highspeed-Rennen in Portsmouth, New York City, San Francisco, Los Angeles, Sydney und Auckland zu sehen. Jetzt findet das Rennen erstmals vor Rügen statt.

Lili Engels und Alexander Ruda sind das ZDF-Moderationsteam auf und vor Rügen. Das ZDF-Duo Kristin Recke und Nils Kaben kommentiert die waghalsigen Manöver der Katamarane, die mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde unterwegs sind.

SailGP bietet die schnellstmögliche emissionsfreie Fortbewegung auf dem Wasser – dank der Foils, den Tragflächen, sieht das auch bei hoher Geschwindigkeit geschmeidig aus. Die rund 15-minütigen Rennen sind vom Zusammenspiel aus seglerischem Können, Athletik, Wind, Welle und Strömung geprägt. Von der Segelgröße bis zum Teamgewicht gehen alle teilnehmenden Boote unter den gleichen Bedingungen an den Start. Und auf den kurzen Kursen kommt es direkt vor der Zuschauertribüne zu echten Showdowns. Auch vor Sassnitz auf Rügen werden die schnellen Boote eng beieinander um den Sieg fahren.

Felix van den Hövel zu Gast bei "Volle Kanne – Service täglich" im ZDF

Zur Einstimmung auf das Segel-Event ist Felix van den Hövel, Grinder im deutschen SailGP-Team, am Dienstag, 5. August 2025, 9.05 Uhr, zu Gast bei "Volle Kanne – Service täglich" im ZDF und schildert, wie körperlich herausfordernd die Tätigkeit des schnellen Segel-Hissens ist.

Sebastian Vettel zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF

Im "aktuellen sportstudio" am Samstag, 9. August 2025, ab 22.30 Uhr im ZDF streamen und ab 23.00 Uhr im ZDF, begrüßt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein diese Gäste: Seglerin Anna Barth, Strategin im deutschen SailGP-Team, Steuermann Erik Kosegarten-Heil sowie den Co-Eigner des deutschen Bootes, den viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel.

"ZDF-Mittagsmagazin" über die letzte Vorbereitungen

Die letzten Vorbereitungen auf das Segel-Event können die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag, 15. August 2025, zwischen 12.10 Uhr und 14.00 Uhr im "ZDF-Mittagsmagazin" verfolgen: Sport-Moderatorin Lili Engels meldet sich dann live aus Sassnitz.

Highspeed-Rennen im ZDF-Streaming-Portal

Im ZDF-Streaming-Portal ist die aktuelle Grand-Prix-Saison im SailGP präsent – mit allen bisherigen Highspeed-Rennen in ganzer Länge und in Zusammenfassungen.

