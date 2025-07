ZDF

"Lass dich überwachen!" mit Jan Böhmermann im ZDF

"Lass dich überwachen!" ist zurück – die einzigartige Show, die persönliche Daten ahnungsloser Zuschauerinnen und Zuschauer davor bewahrt, vergessen zu werden. Sensible Partyfotos und peinliche Posts im Internet: Jan Böhmermann und sein Team haben ihr Publikum über mehrere Monate hinweg sorgfältig durchleuchtet und aus den gesammelten Daten, Funden und Erkenntnissen eine moderne, facettenreiche Show gestaltet – Mittwoch, den 6. August 2025, um 20.15 Uhr im ZDF und bereits 18.00 Uhr in Web und App des ZDF.

Im Fokus stehen ahnungslose Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio Ehrenfeld, die sich eigentlich Tickets für ein reguläres „ZDF Magazin Royale“ besorgt hatten – und die große Frage: Welche digitalen Spuren haben sie online hinterlassen? Der erste Schock sitzt tief, doch am Ende wird alles gut: Überraschende Studioaktionen und eindrucksvolle Einspieler mit prominenter Unterstützung bringen die Kandidatinnen und Kandidaten erst zum Staunen und schließlich zum Jubeln.

In dieser Ausgabe von „Lass dich überwachen!“: Benny aus Riedlingen/Bad Saulgau moderierte vor zwölf Jahren in einem kleinen Café seine selbst erfundene Show "Jag die Gurke 3" – ohne zu ahnen, dass er damit erfolgreiche TV-Karrieren inspirierte. Zeit, Danke zu sagen. Und die Show auf die große Bühne zu bringen, natürlich als Promi-Special. Goda aus Köln verkauft ihre Kleidung online, manchmal vielleicht ein wenig zu sorglos. Zum Glück war es dieses Mal nur das Team von "Lass dich überwachen!", das sie dabei in immer absurder werdende Situationen gelockt hat. Musiklehrer Sebastian aus Mainz wird dagegen ein Musical im Studio gewidmet – basierend auf einer Bewertung, die er für eine Stadtführung in Rom geschrieben hat.

Direkt im Anschluss feiert das exklusive Online-Format "Lass dich überwachen! – Die halbe Stunde danach" Premiere. Teammitglied Anna Neudecker fängt hier unmittelbar nach der Show Emotionen ein: Anhaltendes Staunen, erleichtertes Aufatmen und die schrägsten Momente der prominenten Gäste und des überraschten Publikums.

Eine weitere bereits aufgezeichnete Ausgabe "Lass dich überwachen!" wird im Oktober 2025 ausgestrahlt.

