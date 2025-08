ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 33/25

Mainz (ots)

Woche 33/25 So., 10.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Traumziel Albanien Vom Geheimtipp zum Publikumsliebling Film von Michael Bewerunge Deutschland 2025 Woche 34/25 So., 17.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Norwegen am Limit Urlauberflut im Norden Film von Nina Suweis Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.)

