MrBeast in Berlin: weltweit größter YouTuber räumt gesamten EDEKA-Markt für guten Zweck leer

MrBeast kauft Regale von EDEKA-Markt in Berlin leer

Alle Produkte gingen als Spende an 15 lokale Einrichtungen

Neun Content Creator:innen unterstützen MrBeast bei der Aktion

So viel Chaos gab es im EDEKA Treugut in Berlin noch nie: Der größte YouTuber der Welt, MrBeast, kaufte den kompletten EDEKA-Markt im beliebten Kiez leer - und spendet alles an gemeinnützige Organisationen. Gemeinsam mit neun Influencern packte MrBeast, mit bürgerlichem Namen James Donaldson, so richtig an: Von literweise Saft, über zig Kilo Äpfel bis zu Unmengen an Hundefutter gingen an insgesamt 15 lokale Einrichtungen in und um Berlin. Die Aktion wurde für den YouTube-Channel mrbeast2 begleitet.

Mit über 300 Millionen Abonnent:innen ist MrBeast aus den USA der größte YouTuber der Welt. Seine Videos werden regelmäßig über 100 Millionen Mal aufgerufen. Die Aktion im EDEKA-Markt Treugut in Berlin wird daher weltbekannt. Während sich die News aktuell weltweit streut, freuen sich im heimischen Berlin insgesamt 15 Einrichtungen über die vielen Warenspenden, darunter etwa Strassenfeger e.V., Heilsarmee, Kältehilfe Berlin, Berliner Tafel e.V., Berliner Tiertafel und "Die Arche" Berlin. Das Ausräumen des Marktes dauert ganze zehn Stunden. Bei der Aktion erhielt der YouTuber tatkräftige Unterstützung von einigen der bekanntesten deutschen Content Creatoren. So packten unter anderem Rick Azas, Fabian Baggler, The Real Life Guys, Younes Zarou, Hey Moritz und Trang mit an.

Exklusiv-Kooperation mit dem EDEKA-Verbund

MrBeast, mit bürgerlichem Namen James Donaldson, ist YouTuber und erfolgreicher Unternehmer. Seine neueste Kreation, die Schokoladenmarke "Feastables", ist im deutschen Lebensmitteleinzelhandel exklusiv bei EDEKA, Netto Marken-Discount und Marktkauf erhältlich. In den Regalen finden alle MrBeast-Fans die vier Sorten Milk Chocolate, Milk Crunch, Peanut Butter und Almond.

Foodtrends bei EDEKA

Akquiriert wurde die YouTuber-Schokolade von StartHub, der Innovationsplattform für den EDEKA-Verbund. Das Team von StartHub ist die zentrale Anlaufstelle für Produktneuheiten aus der Startup-Szene. Hier haben Gründer:innen die Chance, ihre Innovationen schnell und unkompliziert in den EDEKA-Regalen zu präsentieren und damit Foodtrends von morgen zu setzen. Weitere Informationen zu StartHub finden Sie hier: https://starthub.edeka/

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

