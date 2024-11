EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Millionen-Investition am Tor zur Welt: EDEKA eröffnet neues Fruchtkontor Nord im Hamburger Hafen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Importzentrum für Obst und Gemüse aus Übersee am Kleinen Grasbrook

Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher hebt Bedeutung des Projekts für die Hamburger Wirtschaft hervor

Bekenntnis zu einer nachhaltigen Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln

Nach nur zweijähriger Bauzeit nimmt EDEKA planmäßig sein neues Fruchtkontor Nord im Hamburger Hafen in Betrieb. Das rund 37.000 Quadratmeter große Grundstück am Kleinen Grasbrook beherbergt neben einem Obst- und Gemüse-Lager (ca. 15.600 Quadratmeter) auch eine moderne Bananenreiferei mit 50 Reifekammern (ca. 4.800 Quadratmeter) und eine Verpackungsstation (ca. 2.850 Quadratmeter) inklusive Verwaltungsflächen. Mit einem Investitionsvolumen von mehr als 60 Millionen Euro hat sich Deutschlands führender Lebensmittelhändler damit einmal mehr zum Wirtschaftsstandort Hamburg bekannt. Der direkte Zugang zur Elbe ist für EDEKA bei der weltweiten Beschaffung von Lebensmitteln von zentraler Bedeutung. Von Hamburg werden die Großhandlungen von EDEKA und Netto Marken-Discount deutschlandweit mit frischem Obst und Gemüse in bester Genussqualität versorgt.

Das neu errichtete Fruchtkontor Nord im Hamburger Hafen ersetzt und erweitert ab sofort den bisherigen Standort, der seit Jahrzehnten ebenfalls auf dem Kleinen Grasbrook gelegen war. Der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg Dr. Peter Tschentscher betonte die Bedeutung des Projekts für die Hansestadt: "Der Hamburger Hafen ist Deutschlands 'Tor zur Welt' und für die Versorgung unserer Unternehmen und der Bevölkerung von nationaler Bedeutung. Mit dem neuen Fruchtkontor auf dem Grasbrook investiert der EDEKA-Verbund in ein modernes Importzentrum, um 11.000 Lebensmittelmärkte in ganz Deutschland täglich mit frischem Obst und Gemüse zu versorgen. Das ist ein Bekenntnis zum Hamburger Hafen und ein starker Impuls für das Food-Cluster im Norden. Herzlichen Glückwunsch zur Neueröffnung und alles Gute für die Zukunft."

Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit Hand in Hand

"Das neue Fruchtkontor unterstreicht unser Engagement für eine zukunftsfähige Lebensmittelversorgung. Wir erweitern nicht nur unsere Kapazitäten erheblich, sondern setzen gleichzeitig höchste Standards in puncto Nachhaltigkeit und Energieeffizienz", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. Denn auch aus ökologischer Sicht eröffnet der im Hafen entstandene Logistik-Komplex neue Perspektiven: Das Gebäude wird über eine Photovoltaik-Anlage mit ca. 890.000 kWh aus Sonnenenergie versorgt und über die Abwärme der Kälteanlage beheizt. Fossile Energieträger wie Erdgas entfallen somit komplett. Parallel dazu erlaubt eine moderne Lade-Infrastruktur umfassende E-Mobilität am Standort. Und mittels einer innovativen Packstation können modernste Verpackungslösungen umgesetzt und somit der Materialverbrauch auf ein Minimum reduziert werden.

Investition in den Standort Hamburg

Der Neubau des Fruchtkontors ermöglicht es, den jährlichen Warenumschlag von rund 120.000 Paletten auf über 240.000 Paletten zu verdoppeln. Das entspricht 8.600 Lastwagen mit Obst und Gemüse, vor allem Bananen, Ananas, Trauben, Zitrusfrüchte und Exoten aus aller Welt. In den 50 Reifekammern der neu gebauten Bananenreiferei reifen nun jährlich rund 2,8 Millionen Kartons mit Bananen sowie weitere Südfrüchte wie Mangos und Avocados verzehrfertig heran und werden deutschlandweit an die regionalen Großhandelslager von EDEKA und Netto Marken-Discount geliefert. Insgesamt rund 180 Mitarbeitende sorgen am neuen Standort für die Beschaffung, Qualitätssicherung und Kommissionierung der Frischeprodukte. Insgesamt beschäftigt der EDEKA-Verbund rund 7.660 Mitarbeitende in Hamburg - davon allein 3.200 im Lebensmitteleinzelhandel, also in den 127 selbstständig geführten EDEKA-Märkten und den 39 Filialen von Netto Marken-Discount.

Weltweite Beschaffung

Das EDEKA Fruchtkontor bündelt die Beschaffung von Obst & Gemüse für den gesamten EDEKA-Verbund und betreibt dafür insgesamt acht moderne Logistikplattformen und Büros in Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Italien. Anders als im Wettbewerb üblich, bezieht das EDEKA Fruchtkontor seine Ware nicht über Exporteure oder Zwischenhändler, sondern direkt bei den Produzenten aus rund 90 Ländern weltweit. Das erntefrische Gemüse findet auf diese Weise immer den kürzesten Weg in die Großhandlungen von EDEKA oder Netto Marken-Discount und von dort in die Frische-Abteilungen der umliegenden Märkte.

Zahlen und Fakten - das neue EDEKA Fruchtkontor Nord:

Grundstücksgröße (gesamt): ca. 37.000 Quadratmeter

ca. 37.000 Quadratmeter Gebäudegröße: ca. 23.000 Quadratmeter

ca. 23.000 Quadratmeter Lagerfläche Fruchtkontor: ca. 15.600 Quadratmeter (inkl. Warenein- und -ausgang, Verpackung, Technik etc.)

ca. 15.600 Quadratmeter (inkl. Warenein- und -ausgang, Verpackung, Technik etc.) Fläche Bananenreiferei: ca. 4.800 Quadratmeter (inkl. Verwaltungsflächen)

ca. 4.800 Quadratmeter (inkl. Verwaltungsflächen) Paletten mit Obst & Gemüse: perspektivisch bis zu 243.000 pro Jah r

perspektivisch bis zu 243.000 pro Jah Reifeanlage: 44 große und 6 kleine Bananen-Reifekammern (das entspricht etwa 2,8 Millionen Kartons pro Jahr)

44 große und 6 kleine Bananen-Reifekammern (das entspricht etwa 2,8 Millionen Kartons pro Jahr) Mitarbeiter:innen: rund 180 am Standort Hamburg

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

Original-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell