Zoomlion beschleunigt globale Expansion mit lokalisierten Innovationen in Saudi-Arabien

RIYADH, Saudi-Arabien, 6. Januar 2025 /PRNewswire/ – Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 1157.HK) hat am 19. Dezember in Riad, Saudi-Arabien, erfolgreich eine Veranstaltung zur Vernetzung von Großkunden und zur Einführung von Technologien veranstaltet und dabei 24 lokalisierte innovative Produkte und mehrere intelligente Baulösungen vorgestellt. Die Veranstaltung verdeutlichte das Engagement von Zoomlion, seine Globalisierungsstrategie voranzutreiben und Partnerschaften auf dem saudischen Markt zu stärken.

Auf der Veranstaltung wurden 24 Produkte aus sieben wichtigen Baumaschinenkategorien vorgestellt, darunter Mobilkrane, Turmdrehkrane, Beton, Erdbewegungsmaschinen, Hubarbeitsbühnen, Industriefahrzeuge und mehr. Neben diesen Innovationen stellte das Unternehmen drei intelligente Lösungen für den Bergbau, Kernkraftwerke und Infrastrukturprojekte sowie fünf intelligente Kernsysteme vor.

Auf der Veranstaltung sprach Zhan Chunxin, Chairman und CEO von Zoomlion, mit den Kunden über Produktqualität, Serviceeffizienz und Ersatzteilversorgung. Er besuchte auch lokale Baustellen und knüpfte enge Kontakte zu den örtlichen Kunden. Sein Besuch bekräftigte das Engagement des Unternehmens, die Zusammenarbeit zu vertiefen und die sich entwickelnden Bedürfnisse des saudischen Marktes zu erfüllen.

Zoomlion hat seine Produkte mit präziser Anpassungsfähigkeit an die Umwelt- und Arbeitsbedingungen entwickelt, um die lokalen Bedürfnisse zu erfüllen. Die vollständig getesteten und verifizierten Produkte berücksichtigen auch die Kontrollroutine der saudischen Fahrer, um das Bedienerlebnis zu verbessern.

Die Kunden brachten ihr Vertrauen in die Fähigkeiten von Zoomlion zum Ausdruck, wobei Shawaf, Vice President von SHAWAF Company, die jahrzehntelange Partnerschaft als Beweis für das gegenseitige Vertrauen und den gemeinsamen Erfolg beider Parteien hervorhob. Er erklärte, dass die Veranstaltung eine großartige Gelegenheit war, um mit weiteren Branchenkollegen in Kontakt zu treten, und er hofft, dass SHAWAF und Zoomlion ihre Zusammenarbeit weiter stärken und einen Erfolg für beide Seiten erzielen können.

Zoomlion ist seit seinem Markteintritt in Saudi-Arabien im Jahr 2006 ein wichtiger Akteur in dieser Region. Im Jahr 2021 gründete das Unternehmen eine lokale Tochtergesellschaft und entwickelte ein umfassendes Servicenetzwerk mit 16 Filialen unter seiner „1+11+4"-Struktur. Dieser Rahmen ermöglicht flächendeckende Dienstleistungen, zeitnahe technische Unterstützung und eine effiziente Ersatzteilversorgung, was den Ruf des Unternehmens als zuverlässiger Partner in der Region weiter festigt. Im Laufe der Jahre hat die strategische Präsenz von Zoomlion zu seinem nachhaltigen Wachstum beigetragen und die Beziehungen zu seinen Kunden gestärkt.

Der saudische Markt ist eine Schlüsselregion für die globale Strategie von Zoomlion und eine entscheidende Plattform für die Weiterentwicklung der lokalen Technologie und das gemeinsame Wachstum. Durch kontinuierliche Innovation bei Produkten und Dienstleistungen will Zoomlion seinen Kunden in Saudi-Arabien und den angrenzenden Regionen ein hervorragendes Erlebnis bieten und seinen Wettbewerbsvorteil ausbauen.

