Kitzbühel Tourismus

Ein Sommer voller Neuheiten und Jubiläen in Kitzbühel

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Kitzbühel (ots)

Was gibt es Neues in Kitzbühel? Von neuen Angeboten über besondere Jubiläen bis hin zu spannenden Entwicklungen – Kitzbühel Tourismus präsentiert die Highlights dieser Saison.

Von internationalen Sportevents wie den im Mai erstmals in Kitzbühel ausgetragenen Austrian Alpine Open im Rahmen der DP World Tour und dem Comeback des Damentennis über neue Freizeitangebote bis hin zu kulturellen Highlights – Kitzbühel ist ein Garant für Qualität, Vielfalt und gelebte Tradition. Auch in der Sommersaison erwarten Einheimische und Gäste zahlreiche Neuheiten und besondere Highlights in der Gamsstadt. Hochkarätige Veranstaltungen, neue Bike-Infrastruktur und ein abwechslungsreiches Entertainmentprogramm unterstreichen den Anspruch der Region, sportliche Exzellenz und alpines Lebensgefühl auch im Sommer erlebbar zu machen.

Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich über das kontinuierliche Engagement in der Region: „Es erfüllt uns mit großer Freude zu sehen, wie dynamisch sich die Region Kitzbühel in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Besonders schön ist die Verbindung aus gelebter Tradition und neuer Inspiration: Jubiläen wie 100 Jahre Jahrmarkt, 50 Jahre Londoner oder 50 Jahre Internationaler Stammgäste Club Kitzbühel stehen für Beständigkeit und Zusammenhalt, während wir gleichzeitig mit Innovationen in den Bereichen Sport, Kultur und Kulinarik neue Akzente setzen. Genau dieses Miteinander von Tradition und Zukunft macht Kitzbühel so besonders.“

Highlights, die begeistern

Der Kitzbüheler Veranstaltungsreigen ist weit über die Grenzen bekannt und entwickelt sich Jahr für Jahr weiter.

Konzerte, Kabaretts & mehr

Neben hochklassigem Tennissport bietet das Kitzbüheler Tennisstadion im Sommer auch abseits des Courts ein attraktives Programm. Mit ausgewählten Veranstaltungen und Konzerten wird das Stadion zur stimmungsvollen Bühne und erweitert das Sporterlebnis um kulturelle Highlights in besonderer Atmosphäre.

Monika Gruber

Mit „Es huift ja nix“ feiert Monika Gruber 2026 ihr Bühnencomeback. Gleich an zwei Tagen – am Freitag, den 14. August, und am Samstag, den 15. August 2026 – nimmt sie in ihrem neuen Programm mit gewohnt pointiertem Humor die Absurditäten des Alltags ins Visier und plädiert für mehr Lebensfreude und hedonistische Unvernunft.

Andrea Berg

Am Samstag, den 29. August 2026, gastiert Andrea Berg mit ihrem Sommer-Open-Air im Kitzbüheler Tennisstadion. Mit ihren größten Hits und einer mitreißenden Bühnenshow verspricht sie einen emotionalen Konzertabend unter freiem Himmel.

Pizzera & Jaus

Pizzera & Jaus bringen ihre Tour „Jetz‘ kummst ma auf de Tour“ 2026 auch nach Kitzbühel. Die kleinste Band Österreichs macht am Samstag, den 05. September 2026, Halt in der Gamsstadt und garantiert mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Schmäh, Musik und Energie einen besonderen Konzertabend im Kitzbüheler Tennisstadion.

49. Kitzbüheler Sommerkonzerte

Die Kitzbüheler Sommerkonzerte bieten seit ihrer Gründung Kammermusik auf Weltniveau in Kitzbühel im Konzertsaal der Landesmusikschule Kitzbühel.

La Valse – Klavierduo am 05. August 2026

Quartett mit Kontrabass am 12. August 2026

Con la chitarra in mano – Premiere am 19. August 2026

Russische Klassik statt Russia Today am 26. August 2026

Museum Kitzbühel

Die aktuelle Sonderausstellung im Museum Kitzbühel zum Thema „Biber, Birke, Badegast. Der Lebensraum Schwarzsee" betrachtet den Kraftplatz aus unterschiedlichen Perspektiven – Führungen & Veranstaltungen inklusive.

Science-Shows im Museum Kitzbühel am 23., 30. Juli und 06. August 2026

Kostenlose Ausstellungsführungen im Museum – immer donnerstags von 23. Juli bis 10. September 2026

Naturwissenschaftliche Führungen am Schwarzsee am 25. Juli und 01. August 2026

Libellenführung am Schwarzsee – mit Hermann Sonntag am 07. August 2026

Kunstbühel+

Mit „Das Damische Aderl“ zeigt Kunstbühel+ neben weiteren Veranstaltungen in der ehemaligen Squashhalle Kitzbühel ein Ausstellungsprojekt zwischen Bildender Kunst, Bühne und sozialem Raum. Im Zentrum der Ausstellung steht ein vielstimmiges Geflecht aus Werken Gunter Damischs und Arbeiten ehemaliger Studierender seiner Klasse an der Akademie der bildenden Künste Wien. Die besonderen räumlichen Gegebenheiten des Maurachhofs bilden die Grundlage für einen Ausstellungsparcours über mehrere Ebenen, der durch wechselnde Verdichtungen und Schwerpunkte differenzierte Wahrnehmungssituationen erzeugt.

Sonnenfinsternis – Literarische und musikalische Performance mit Kiki Miroslava Svolikova (KIKI POP) & ZAWORKA am 08. August 2026

Konzert – free music st johann am 29. August 2026

Lesung - „Nachbarn und andere Gespenster“ mit Almut Tina Schmidt & Thomas Stangl am 12. September 2026

Konzert – Susanna Gartmayer - bass clarinet & Yvonne Moriel - saxophone/fx am 18. September 2026

Jubiläen

Dieses Jahr stehen in der Gamsstadt zahlreiche Jubiläen an – sowohl bei Veranstaltungen als auch bei traditionsreichen Betrieben.

100. Jahrmarkt

Über die Jahre entwickelte sich der Jahrmarkt – organisiert von der Stadtmusik Kitzbühel – zum Fixpunkt im Sommer. Ein besonderes Highlight des Jubiläums-Jahrmarkts 2026: Erstmals entsteht im Kitzbüheler Stadtpark ein eigener Kinderbereich mit Hüpfburg und Spielstraße.

More25 – Sommertheater Kitzbühel mit Zugaben

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums wird das Sommertheater Kitzbühel erstmals durch zusätzliche Veranstaltungen ergänzt. Besondere Abende und Vormittage im Konzertsaal der Landesmusikschule Kitzbühel ergänzen das diesjährige Stück „Rent a Friend“; das von 30. Juli bis 21. August 2026 aufgeführt wird.

SOKO Schneewittchen – Interaktives Familientheater am 09. August 2026

Vorhang auf – Matinée mit Heinz Marecek am 16. August 2026

500 Jahre Pension Rainhof

Die gemütliche Frühstückspension Rainhof, nur wenige Gehminuten vom „Stadl“ entfernt, feiert in diesem Jahr ihr 500-jähriges Bestehen. Ursprünglich wurde das Haus 1526 als Bauernhaus unter dem Namen „Rainerlehen“ errichtet, bevor es Anfang der 1950er-Jahre in eine Frühstückspension umgewandelt wurde. Heute wird der Rainhof bereits in dritter Generation geführt. Der traditionelle Tiroler Charme bietet den Gästen ein liebevolles Zuhause während ihres Aufenthaltes.

50 Jahre The Londoner

Seit 1976 ist das Londoner ein Fixpunkt im Kitzbüheler Nachtleben. Gründer Rik Gunnell brachte einst aus London ein Stück britische Pubkultur nach Tirol und schuf einen Ort der Begegnung für Einheimische und Gäste. Seit März 2020 führt David Jamieson dieses Erbe mit viel Respekt vor der Geschichte des Hauses weiter. Bis heute begeistert das Londoner mit seinem vertrauten Ambiente, legendärer Stimmung und Live-Musik von The Short and Curlies.

50 Jahre Internationaler Stammgäste Club

Seit 50 Jahren verbindet der Stammgäste Club Kitzbühel Gäste aus aller Welt mit der Gamsstadt. Viele von ihnen kehren seit Jahrzehnten regelmäßig zurück – oftmals mehrmals im Jahr und mittlerweile gemeinsam mit Kindern und Enkelkindern. Aus Gästen sind Freunde und Botschafter der Region geworden. Diese außergewöhnliche Verbundenheit erkannten Kitzbühels Tourismus-Pioniere bereits 1976 und gründeten den 1. Internationalen Stammgäste Club Kitzbühel – bis heute in dieser Form einzigartig. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums erinnert seit diesem Jahr zudem eine überdimensionale Stammgäste-Ehrennadel im Legendenpark an diese besondere Erfolgsgeschichte.

Gut gebettet in der Gamsstadt

Erholung beginnt mit gutem Schlaf – dafür stehen hochwertige Unterkünfte und herzliche GastgeberInnen.

Hotel Aurach

Seit dieser Sommersaison heißt das familiengeführte Hotel Aurach seine Gäste wieder willkommen. Dank seiner idealen Lage ist das Hotel der perfekte Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Wanderungen und Bike-Touren in der Kitzbüheler Bergwelt. Nach einem aktiven Tag genießen Gäste regionale Spezialitäten der Tiroler Küche, bevor sie den Abend in den liebevoll eingerichteten Zimmern entspannt ausklingen lassen.

Pension Koller

Die von Skipionier Karl Koller gegründete Pension ist ein charmantes und gemütliches Haus mit einer traditionsreichen Geschichte. Die historisch gepflegte Pension wurde modernisiert, auch der Garten erstrahlt in neuem Glanz. Dank der zentralen Lage, nur wenige Gehminuten von der Kitzbüheler Innenstadt entfernt, ist die Pension ein idealer Ausgangspunkt. Als neuer Gastgeber heißt Christof Müllmann seine Gäste herzlich willkommen.

Wo der Genuss im Vordergrund steht

Was gibt es Schöneres, als nach einem aktiven Tag in der freien Natur die kulinarischen Künste der Betriebe zu genießen?

Der Bichlhof meets The Yurt

Im Juli und August macht erstmals ein handgefertigtes Nomadenzelt, das seit Jahren in den Wintermonaten in Lech beheimatet ist, als Sommer-Pop-up im Garten des Bichlhofs Station. Gemeinsam mit Host Zayad entsteht in Kooperation mit dem Bichlhof eine besondere Location mit traumhaften Sonnenuntergängen. Donnerstags stehen Aperitivo, Antipasti, Drinks und stimmungsvoller italienischer Sound im Mittelpunkt. Freitags bieten wechselnde Gastköche besondere kulinarische Specials. Samstags laden kühle Drinks und Bichlhof-Spezialitäten. Alle Veranstaltungen finden bei jeder Witterung statt. Aufgrund der begrenzten Plätze wird eine Reservierung empfohlen.

Wirtshaus zum Rehkitz

Im urigen Wirtshaus auf der Bichlalm begrüßt seit dieser Saison Horst Holzer gemeinsam mit seinem Team die Gäste. Untergebracht in einem über 200 Jahre alten Bauernhaus, verbindet das Haus traditionelle Gemütlichkeit mit authentischer Tiroler Gastlichkeit. Auf der Speisekarte stehen regionale Schmankerl und klassische Wirtshausküche. Ein besonderes Highlight ist die großzügige Terrasse mit beeindruckendem Blick auf den Hahnenkamm und die umliegende Kitzbüheler Bergwelt.

Chizzo

Das Team der Harisch Hotels verwöhnt Gäste in diesem Sommer im Chizzo mit kulinarischen Köstlichkeiten im Restaurant sowie auf den beiden Terrassen im Herzen der Kitzbüheler Innenstadt. An den Wochenenden schaffen DJ-Sounds in Kombination mit ausgewählten Drinks den passenden Rahmen für einen stimmungsvollen Ausklang der Woche.

Pipino’s Kitzbühel

Nach zehn Jahren setzt Pipino’s anstellte der bisherigen umfangreichen Speisekarte künftig auf eine bewusst kleinere, saisonal ausgerichtete Auswahl mit Fokus auf Qualität und Geschmack. Die Speisekarte wird im Zwei-Wochen-Rhythmus angepasst und umfasst unter anderem mindestens zwei frische Fischgerichte, zwei Fischfilet-Variationen sowie Fleisch- und Pastagerichte. Regelmäßige Pasta-Specials und gelegentliche Pizza-Tage sind geplant.

Das Steghaus am Schwarzsee

Seit dieser Sommersaison sind Stefan Monitzer und Ralf Berner Gastgeber im Steghaus. Die Speisekarte vereint österreichische Spezialitäten mit mediterran inspirierten Gerichten und modernen Kreationen. Das stilvolle Ambiente begeistert sowohl In- als auch Outdoor. Vor allem die weitläufigen Außenbereiche, eine großzügige Sonnenterrasse sowie der ganzjährig geöffnete Loungebereich direkt am Wasser laden zum Verweilen und Entspannen ein.

Reitherwirt

Besonders in den Sommermonaten bietet die neu errichtete, barrierefreie Terrasse des Restaurants Reitherwirt in Reith mit 90 Sitzplätzen, zwei schattenspendenden Kastanienbäumen und einer ausfahrbaren Markise bei jeder Witterung den idealen Platz zum Verweilen. Kulinarisch steht der Reitherwirt für regionale und saisonale Küche. Besonders beliebt sind die Wildspezialitäten aus eigener Jagd, frische Forellen aus dem hauseigenen Teich sowie Rind- und Kalbfleisch vom eigenen Bauernhof.

Café Schwarzsee

Seit diesem Sommer führt Gabi Brandner als neue Pächterin das Café Schwarzsee, ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Gäste gleichermaßen. Gemeinsam mit ihrem Team verwöhnt sie Badegäste und BesucherInnen mit kleinen Köstlichkeiten, hausgemachten Kuchen sowie einer Auswahl an erfrischenden Getränken und Kaffeespezialitäten. Die großzügige Sonnenterrasse mit herrlichem Blick auf den Schwarzsee und das Kitzbüheler Horn lädt zum Verweilen ein.

Bäckerei Linsinger & Huber Metzger

Der neue Standort der Bäckerei Linsinger in der St. Johanner Straße bietet täglich – auch sonntags – eine große Auswahl an herzhaften und süßen Köstlichkeiten, egal ob warme Speisen aus der Theke, frisch belegte Jausenweckerl mit Wurst, Schinken oder Käse sowie Kaffee und Kuchen. Darüber hinaus umfasst das Sortiment frisches Brot sowie im Selbstbedienungsbereich eine vielfältige Auswahl an Rohwürsten, Speck, Würsteln, Wurstwaren und frischem Fleisch der Kitzbüheler Traditionsmetzgerei Huber.

The Fabulous Foodtruck

Gerti und Andi beweisen mit ihrem Foodtruck in der St. Johanner Straße, dass Streetfood weit mehr sein kann als ein schneller Snack. Unter dem Motto „More than Streetfood“ reicht das Angebot von abwechslungsreichen Mittagsmenüs über beliebte Klassiker bis hin zu Desserts und hausgemachten Kuchen. Speisen können bequem vorbestellt und abgeholt oder direkt vor Ort genossen werden.

Café s'Rastplatzl

Der weitläufige Garten der Pension Thainerhof in Reith bei Kitzbühel lädt in den Sommermonaten von Freitag bis Sonntag bei hausgemachten Kuchen und Kaffee zum entspannten Verweilen ein. Dabei genießen Gäste einen herrlichen Blick auf den Wilden Kaiser, den Hahnenkamm und das Kitzbüheler Horn. Besonders bei Familien und den kleinen Gästen sind der Ziegenstall und der Kaninchengarten sehr beliebt.

Kaiser Snack

Mit dem neuen Betreiber präsentiert sich der Kaisersnack neben dem Kulturhaus in Reith bei Kitzbühel als beliebter Treffpunkt. Wöchentlich wechselnde Menüs und eine vielfältige Auswahl an Speisen bringen kulinarische Abwechslung. Besonderen Wert wird auf Regionalität und Qualität gelegt: Fleisch und Wurst stammen vom regionalen Metzger, das Gebäck vom regionalen Bäcker und die Saucen werden hausgemacht zubereitet.

Club Take Five

Für alle, die den Abend nach dem Essen stilvoll ausklingen lassen möchten, öffnet das Take Five in der Kitzbüheler Innenstadt nach einer Pause ab 24. Juli 2026 wieder seine Türen. Das neue Betreiberteam verleiht dem beliebten Club einen frischen Charakter, ohne ihren einzigartigen Charme zu verlieren. Das ikonische Samt-und-Chrom-Ambiente wurde behutsam weiterentwickelt – mit raffinierten Drinks, einem modernen Look und der vertrauten Atmosphäre.

Wo alle Shopping-Herzen höherschlagen

Am besten entdeckt man bei einem gemütlichen Spaziergang durch die 750 Jahre alte Innenstadt die Neuerungen im Fashion- und Lifestyle-Bereich.

Gössl

Als Spezialist für Dirndl, Lederhosen und Jagdbekleidung steht Gössl seit Jahrzehnten für hochwertige Trachtenmode und verbindet dabei gekonnt Tradition mit Innovation. Das 1947 gegründete Familienunternehmen wird heute bereits in dritter Generation geführt. Im Store in der Kitzbüheler Hinterstadt findet sich eine vielfältige Auswahl an Modellen für Damen und Herren im unverwechselbaren Gössl-Stil. Ergänzt wird das Sortiment durch hochwertige Accessoires wie Gürtel, Schuhe und Hüte.

Alpenherz x ZOÈ LU

Gemeinsam mit Gschwantler eröffnet Alpenherz einen exklusiven Sommer-Pop-up-Store in der Kitzbüheler Hinterstadt. Ergänzt wird das Einkaufserlebnis durch eine besondere Ausstellung des Taschenlabels ZOÈ LU – wandelbare Taschen aus hochwertigem italienischem Leder. Neben der Damenkollektion erwartet auch Herren eine vielfältige Auswahl aus dem gesamten Sortiment – von hochwertiger Trachtenmode bis hin zu exklusiven Lederhosen.

Limone x shedoes

In dieser Sommersaison wurde das bestehende Konzept aus Feinkost und Lifestyle um eine Kooperation mit shedoes erweitert. Seit 2012 verbindet Designerin Sabine Deml mit ihrem Label Tracht und moderne Mode zu einzigartigen Kollektionen – stets mit dem Anspruch, Tradition zeitgemäß neu zu interpretieren. Hochwertige Stoffe, außergewöhnliche Materialkombinationen sowie liebevolle Details wie Applikationen und feine Stickereien verleihen jedem Stück seine Einzigartigkeit.

Juvenal Kitzbühel

In der Kitz Galleria wird professionelle Hautpflege mit BABOR in ruhiger und stilvoller Atmosphäre angeboten. Die individuell abgestimmten, wissenschaftlich fundierten Behandlungen verbinden die Expertise von BABOR mit einem ganzheitlichen Ansatz für Hautgesundheit, Wohlbefinden und Longevity. Ergänzend zu den Anwendungen können die individuell empfohlenen BABOR-Pflegeprodukte direkt vor Ort erworben werden.

Fit in den Sommer

Mit neuen und erweiterten Angeboten bringt der Sommer frischen Schwung in die legendärste Sportstadt der Alpen.

Geführte Wanderungen

Im Sommer bietet Kitzbühel Tourismus von Montag bis Freitag jeweils bis zu drei geführte Wanderungen an. Treffpunkt ist um 09:00 Uhr beim Wander-Infoplatz im Kitzbüheler Legendenpark. Mit der Gästekarte KitzCard ist die Teilnahme kostenlos. Für ein sicheres und entspanntes Bergerlebnis werden knöchelhohe, feste Schuhe, funktionelle Kleidung, Regen- und Sonnenschutz, ausreichend Wasser sowie zwei Teleskopstöcke empfohlen.

TIPP | KitzCard

Das Angebot der Gästekarte KitzCard wird im Sommer 2026 um ein besonderes Highlight erweitert: Auch in den Monaten September und Oktober ist täglich eine kostenlose Berg- und Talfahrt pro Person mit den Kitzbüheler Bergbahnen inkludiert. Die Leistung gilt ab der ersten Urlaubsminute während der regulären Betriebszeiten, Sonder- und Abendfahrten sind ausgenommen. Der Bike-Transport ist gegen einen Aufpreis von EUR 5,00 pro Fahrt möglich. Zusätzlich profitieren Gäste in diesen Monaten von 50 % Ermäßigung auf den Tageseintritt im Badezentrum Aquarena – weitere Leistungen ausgenommen.

Diese neuen Vorteile ergänzen das umfangreiche bestehende Angebot der KitzCard – darunter Ermäßigungen auf Greenfees, vergünstigte Eintritte in den Wildpark Aurach, attraktive Angebote bei Sportverleihen sowie die kostenlose Teilnahme an den geführten Wanderungen von Kitzbühel Tourismus.

Nera Pilates Studio

Mit dem Nera Pilates Studio erweitert ein weiteres Reformer-Pilates-Studio, neben dem bereits etablierten Reformer Room, das Bewegungsangebot in der Gamsstadt. Hier trifft klassisches Pilates auf moderne Trainingsmethoden und ein ganzheitliches Bewegungskonzept. Das vielseitige Kursangebot richtet sich an alle Leistungsstufen – von EinsteigerInnen über Teilnehmende, die ihre Technik und Praxis vertiefen möchten, bis hin zu Fortgeschrittenen, die gezielt Kraft, Stabilität und Körperbewusstsein weiterentwickeln möchten

Bike Trail Kirchberg

Mit dem neuen Flowtrail in Kirchberg wird das bestehende Trailangebot in der Region Kitzbühel weiter ausgebaut. Der rund zehn Kilometer lange Trail verbindet die Bergstation der Fleckalmbahn mit dem Gaisberg-Trailnetz und ist damit der längste Flowtrail Tirols. Die Strecke überzeugt mit einer leichten, familienfreundlichen Linienführung und bietet Wellen, Anlieger, Naturpassagen sowie aussichtsreiche Abschnitte. Mit einem durchschnittlichen Gefälle von 9,6 % eignet sich der Trail sowohl für EinsteigerInnen als auch für Fortgeschrittene. Die Eröffnung ist zum Start des Sommerbetriebs der Fleckalmbahn geplant.

Bildmaterial finden Sie unter medien.kitzbuehel.com/share/1784805156T681wfGiusTv99

Weitere Informationen zur Destination Kitzbühel finden Sie unter kitzbuehel.com

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