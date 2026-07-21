Statistisches Bundesamt

Gastgewerbeumsatz im Mai 2026 real 2,0 % niedriger als im Vormonat

WIESBADEN (ots)

Gastgewerbeumsatz, Mai 2026 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)

-2,0 % zum Vormonat (real)

-2,1 % zum Vormonat (nominal)

-6,0 % zum Vorjahresmonat (real)

-0,3 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Mai 2026 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 2,0 % und nominal (nicht preisbereinigt) 2,1 % weniger umgesetzt als im April 2026. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 sank der Umsatz real um 6,0 % und nominal um 0,3 %.

Im April 2026 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber März 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Plus von real 0,5 % (vorläufiger Wert: 0,0 %) und nominal 1,0 % (vorläufiger Wert: +0,4 %).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Mai 2026 gegenüber April 2026 ein Umsatzminus von real 0,9 % und nominal 1,4 %. Gegenüber Mai 2025 sank der Umsatz real um 2,8 % und nominal um 1,0 %.

In der Gastronomie sank der Umsatz im Mai 2026 gegenüber April 2026 real um 1,9 % und nominal um 1,8 %. Im Vergleich zum Mai 2025 sank der Umsatz real um 7,1 %, wohingegen er nominal um 0,7 % stieg.

Methodische Hinweise:

In der Konjunkturstatistik im Gastgewerbe werden Nettoumsätze, also ohne Mehrwertsteuer, abgebildet und mit einem entsprechenden Preisindex auf Basis von Nettopreisen (ohne Mehrwertsteuer) bereinigt.

In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.

Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher können die Veränderungsraten der Aggregate von denen der Unterpositionen abweichen.

Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonaten von denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in den Beherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungen zusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen bieten die Erläuterungen zur Statistik sowie die Qualitätsberichte zum Gastgewerbe und Tourismus.

Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik im Gastgewerbe können in den Tabellen zum Umsatz im Gastgewerbe (45213) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.

Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.

Die Ergebnisse zum Gastgewerbeumsatz sind auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Gastgewerbe Telefon: +49 611 75 4854 www.destatis.de/kontakt

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