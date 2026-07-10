Kitzbühel Tourismus

Kitzbühel holt begehrten Marketingpreis im deutschsprachigen Raum

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Kitzbühel (ots)

1.676 Einreichungen aus 18 Ländern – Kitzbühel zählt erneut zu den ausgezeichneten Projekten

Die Marketingarbeit von Kitzbühel Tourismus wird seit Jahren national und international ausgezeichnet. Nun erhielt das von Kitzbühel Tourismus initiierte KITZBÜHEL Magazin den German Brand Award in der Kategorie Excellent Brands. Der renommierte Preis zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen für Markenführung und Marketing im deutschsprachigen Raum und genießt auch international hohes Ansehen.

Das KITZBÜHEL Magazin

Was macht Kitzbühel so besonders? Um genau dieser Frage nachzugehen und die Vielfalt der Destination authentisch zu erzählen, initiierte Kitzbühel Tourismus in der Wintersaison 2021/22 das KITZBÜHEL Magazin. Seitdem hat sich das hochwertig gestaltete Printmagazin als fester Bestandteil der Markenkommunikation etabliert und laufend weiterentwickelt. Mittlerweile ist bereits die zehnte Ausgabe erschienen und bei Kitzbühel Tourismus sowie ausgewählten Betrieben erhältlich.

Zweimal jährlich erzählt das Magazin außergewöhnliche Geschichten über Menschen, Traditionen, Natur, Kulinarik und Lebensgefühl in der Region Kitzbühel. Ergänzt wird das redaktionelle Angebot durch Veranstaltungstipps und ausgewählte Insiderempfehlungen, die Gästen wie Einheimischen neue Perspektiven auf die Gamsstadt eröffnen.

Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich gemeinsam mit Chefredakteurin Sascha Reitsma über die internationale Anerkennung: „Gerade weil sich unsere Kommunikation zunehmend ins Digitale verlagert, gewinnt hochwertiger Print an Bedeutung. Die Auszeichnung durch eine so renommierte Jury – und das in einem internationalen Wettbewerb mit 1.676 Einreichungen aus 18 Ländern – ist ein großartiger Erfolg für unser Team. Sie bestätigt unseren Anspruch, Kitzbühel mit hochwertigem Content emotional, authentisch und auf höchstem Niveau zu präsentieren.“

German Brand Award

Der German Brand Award zählt zu den bedeutendsten Marketing- und Markenpreisen im deutschsprachigen Raum und genießt auch international hohes Ansehen. Seit seiner Premiere vor zehn Jahren hat er sich von einem Branchentreff zu einer etablierten Plattform für exzellente Markenführung entwickelt.

Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen entlang der gesamten Markenentwicklung. Gleichzeitig bietet der Award eine Bühne für Austausch, Inspiration und Best Practices im Bereich Markenführung.

Als Initiative des German Design Council und der GMK Markenberatung wird der Preis von einer unabhängigen Fachjury aus Wirtschaft, Wissenschaft, Agenturen und Beratung vergeben. Bewertet werden Projekte nach transparenten, professionellen und zukunftsorientierten Kriterien. Eine Auszeichnung gilt als Nachweis exzellenter Markenarbeit und zählt zu den renommiertesten Anerkennungen der Branche.

Weitere Informationen zur Destination Kitzbühel finden Sie unter kitzbuehel.com

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