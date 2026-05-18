Lalamove

Lalamove expandiert nach Deutschland und bietet flexiblen Lieferservice ohne Vertragsbindung für KMUs

Berlin (ots)

Lalamove bündelt On-Demand-Lieferung, Echtzeit-Sendungsverfolgung und Multi-Stop-Zustellungen für Privatpersonen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) auf einer einzigen Plattform, die für zeitkritische Branchen wie Catering, Floristik und den lokalen Einzelhandel entwickelt wurde. Das 2013 in Hongkong gegründete Unternehmen ist heute weltweit in über 400 Städten verteilt in 17 Märkten aktiv.

Deutschland ist einer der bedeutendsten Logistikmärkte Europas mit einem jährlichen Umsatzvolumen von rund 327 Milliarden Euro. Lalamove betritt den Markt mit dem Ziel, Unternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen für ihre Lieferungen zu stärken.

In Deutschland sind mehr als 3,4 Millionen KMUs ansässig, die das Rückgrat der größten Volkswirtschaft Europas und einer der bedeutendsten Wachstumsmärkte für On-Demand-Logistik auf dem Kontinent bilden. Vor diesem Hintergrund gibt die Lieferplattform Lalamove heute offiziell ihren Start in Deutschland bekannt.

2013 in Hongkong gegründet, nutzt Lalamove Technologie, um Nutzer mit Lieferpartnern und deren Fahrzeugklassen zu verbinden und so effiziente On-Demand-Logistiklösungen bereitzustellen. Mit der Mission, Städte und Regionen zu stärken und Lieferungen schnell, einfach und erschwinglich zu machen, ist das Unternehmen inzwischen in 17 Märkten in Asien, Amerika sowie Europa und dem Nahen Osten (EMEA) aktiv.

"Wir sehen enormes Potenzial darin, deutschen Unternehmen Logistiklösungen zu bieten, die wirklich auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mittelständische Unternehmen brauchen flexible Liefermöglichkeiten ohne langfristige Verträge. Unser Modell ermöglicht es ihnen, ihre Logistik bedarfsgerecht zu skalieren, ohne die Fixkosten herkömmlicher Lösungen", sagt Paul Loo, Chief Operating Officer von Lalamove.

2025 überstieg die Lalamove-Plattform 1,03 Milliarden erfüllte Aufträge, mit durchschnittlich 21,3 Millionen monatlich aktiven Nutzern und 2,1 Millionen monatlich aktiven Lieferpartnern weltweit. Das Unternehmen ist global in mehr als 400 Städten vertreten.

Mittelständische Unternehmen schnell, flexibel und erschwinglich stärken

Seit dem Start findet Lalamove Anklang in verschiedenen Branchen, darunter Catering, Einzelhandel, Eventdienstleistungen sowie Universitäten und Forschungseinrichtungen in Berlin. Das spiegelt die Nachfrage nach schnellen, einfachen und erschwinglichen Same-Day-Delivery-Lösungen wider. Das Berliner Netzwerk von Lalamove umfasst bereits knapp 1.000 Lieferpartner, die von attraktiven Aufträgen profitieren. Sie können ihre Arbeitszeiten selbst gestalten und die Aufträge auswählen, die sie auch ausführen möchten. Dieser Ansatz bietet den Lieferpartnern zusätzliche Verdienstmöglichkeiten und mehr Autonomie, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass KMUs stets Zugang zu einem zuverlässigen Liefernetzwerk haben, wenn sie es dringend benötigen.

"Mittelständische Unternehmen brauchen keinen weiteren Logistikvertrag. Sie brauchen einen verlässlichen Lieferpartner, der bei Bedarf zeitnah reagiert. Die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen hierzulande Lalamove annehmen, zeigt uns, dass wir damit ins Schwarze getroffen haben", sagt Simon Rötter, Managing Director Germany bei Lalamove.

Die KMU-Landschaft in Deutschland umfasst unter anderem Floristen, Caterer, Einzelhändler und Eventunternehmen; sie ist vielfältig, jedoch vereint durch den Bedarf an Logistik, die sich ihren Anforderungen anpasst: bedarfsorientiert, transparent in der Preisgestaltung, benutzerfreundlich.

Genau das liefert Lalamove. Unternehmen wählen aus Fahrrädern, Lastenrädern, Pkws, Minivans und Transportern das passende Fahrzeug für jeden Auftrag, immer basierend auf ihren Anforderungen, ohne eine eigene Fahrzeugflotte unterhalten zu müssen. Abgerechnet wird pro Lieferung, eine Vertragspflicht besteht nicht. GPS-Echtzeit-Ortung macht jede Lieferung transparent, Buchungen mit mehreren Stopps werden in einem Schritt bewältigt und die Plattform ist vollständig DSGVO-konform.

Das Berliner Blumenfachgeschäft Blumen und Pflanzen Steglitz nutzt Lalamove für Lieferungen, die sonst dediziertes Personal und eigene Fahrzeuge erfordern würden. An besonders nachfragestarken Tagen wie Valentinstag und Muttertag kann sich das Team vollständig auf den Verkauf im Laden konzentrieren, während die Auslieferungen parallel laufen. Das spart Zeit, senkt Personalkosten und stellt durch die Fotodokumentation bei Abholung und Zustellung sicher, dass die Blumen unbeschädigt ankommen.

Mit Blick auf die Zukunft prüft Lalamove eine Expansion in weitere Städte und Regionen in ganz Deutschland.

Über Lalamove

Lalamove wurde 2013 in der Sonderverwaltungszone Hongkong mit der Mission gegründet, lokale Gemeinschaften zu stärken und Lieferungen schnell, einfach und erschwinglich zu machen. Auf Knopfdruck können Privatpersonen, kleine Unternehmen und Konzerne auf eine breite Fahrzeugflotte zugreifen, die von professionellen Lieferpartnern betrieben wird. Mit Hilfe modernster Technologie verbinden wir Menschen, Fahrzeuge, Fracht und Straßen nahtlos miteinander, transportieren wichtige Güter und schaffen damit einen Mehrwert für die lokalen Gemeinschaften in 17 Märkten in Asien, Amerika und der EMEA-Region.

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