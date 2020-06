Kitzbühel Tourismus

NEUE Welten, NEUE Kosmen, NEUE Wunder

Kitzbühel (ots)

Kitzbühel Tourismus präsentiert den neuen Imagefilm 2020.

Kitzbühel Tourismus präsentiert am Montag, den 15. Juni 2020 um Punkt 17:00 Uhr den neuen Imagefilm zur diesjährigen Sommerkampagne #SOMMERFRISCHE

"Es ist Zeit, das Navi abzudrehen und der Nase nachzugehen. Das Weltall fängt nicht erst irgendwo dort oben an, sondern HIER – mitten in dir. Es ist Zeit für ein Märchen, das mit den Worten << ES IST >> beginnt ... KITZBÜHEL"

Imagefilm NEU

Mit „Kitzbühel 365“ wurde ein neuer und zugleich unkonventioneller Stil in der touristischen Bewegtbildgestaltung entwickelt, um die Destination über den gesamten Jahreskreis authentisch und in seiner Diversität darzustellen. Die natürlichen Farben, mit kunstvoller-fließender Bewegung hin zu harmonischer, kraftvoller Dynamik werden auf 2:55 Minuten vereint und betonen in schlichter, wie elementarer Weise die Kraft der Vermengung von naturräumlicher Schönheit mit ausgewählten Kompositionen aus Tanz und Ton.

Im Zentrum des Films steht der Sprung und der zugleich energievolle emotionale Übergang vom urbanen Raum in ein alpines Idyll. Unabhängig von konventionellen Erwartungsmustern birgt der neue Imagefilm Kitzbühel ein breites Portfolio an Emotionen - gepaart mit kunstvollen Metaphern – und zeigt, dass Wohlbefinden und die Vermengung von Alltag und Freizeit, Tradition und Moderne, in symbiotischer Art und Weise erfolgen kann.

Verbunden und vereint durch regionstypische Elemente wird ein stimmiger Zeitraffer durch ein Jahr in Kitzbühel präsentiert. Dynamisch, frisch, unaufgregt edel - eine Darstellung der Region, die fern von der klassischen Tourismus-Werbung angesiedelt ist und Genre-übergreifend einen Blick auf das Wesentliche, das atemraubende Schöne erlaubt - Sind die Naturgesetze nicht auch ein wundersames Gedicht?

Ein Arrangement aus Word, Bild und Komposition, das stimmungsvoll Träume und tiefgehegte Wünsche weckt - die im hektischen Alltag oft zurückgedrängt werden.

Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich auf den Launch des neuen Imagefilms im Rahmen einer Multi-Channel-Kampagne:

„Es sind die Märchen und Geschichten, die uns von Kindertagen an in die Welt der Möglichkeiten und Phantasien tragen und uns erlauben, tiefgreifende Emotionen zu entwickeln. Der Imagefilm NEU ist ein solches modernes Märchen und bündelt diese Emotionen mit Metaphern und Bildern, die uns zum Träumen einladen. Es war ein Herzensprojekt und die künstlerische Interpretation der touristischen Themen ein stimmungsvolles Ensemble.“

SAVE THE DATE 15. Juni 2020: Launch des neuen Imagefilms Kitzbühel

Getreu unserem Motto: #Vorfreude ist die schönste Freude – dürfen wir gespannt auf den neuen Film sein, der sich seines Zeichens mit einer einzigartigen und revolutionären Herangehensweise im Tourismus präsentiert. „Es beginnt ein neuer Seitenstrang unserer Geschichte! Es ist Zeit für ein Märchen, das mit den Worten << ES IST >> beginnt.“

Seien Sie LIVE dabei – TÄGLICH wird bis dorthin ein Kurzclip auf allen unseren Kanälen als Vorgeschmack veröffentlicht: imagefilm.kitzbuehel.com

Es ist Zeit - es beginnt ein neuer Seitenstrang unserer Geschichte ...

Premiere Imagefilm NEU Kitzbühel

Datum: 15.06.2020, 17:00 Uhr

Ort: Kitzbühel, Österreich

Url: https://www.kitzbuehel.com/imagefilm-2020/

Launch Imagefilm NEU Kitzbühel imagefilm.kitzbuehel.com

Pressekontakt:

Mag. (FH) Anna Lena Obermoser, MA

a.obermoser@kitzbuehel.com |presse.kitzbuehel.com | +43 5356 66660-16



