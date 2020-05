AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

EANS-News: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Monika Stoisser-Göhring scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus dem AT&S AG -Vorstand aus

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- CEO Andreas Gerstenmayer übernimmt interimistisch die Agenden von Frau Stoisser-Göhring zusätzlich Personalia Leoben - 8. Mai 2020 - CFO Monika Stoisser-Göhring hat sich aus gesundheitlichen Gründen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und dem Unternehmen dazu entschieden, mit Abschluss des Geschäftsjahres 2019/2020 aus dem Vorstand der AT&S auszuscheiden. "Der gesamte Vorstand und Aufsichtsrat bedauern das Ausscheiden von Monika Stoisser-Göhring aus dem Vorstand", sagt AT&S-Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Hannes Androsch. "Ich möchte mich bei ihr für ihre herausragende Arbeit der vergangenen Jahre bedanken. Sie hat es mit ihrer Führungskompetenz und ihrer fachlichen Expertise erreicht, nicht nur für eine gestiegene Innenfinanzierungskraft zu sorgen, sondern auch für eine gesunde Bilanzstruktur, die die Basis für Investitionen in neue Technologien ist", so Androsch. "Monika Stoisser-Göhring ist eine fachlich hoch kompetente, menschlich herausragende und wertschätzende Kollegin. Sie wird uns im Team des Vorstands und im gesamten Unternehmen sehr fehlen", betont AT&S CEO Andreas Gerstenmayer. "Das gesamte Team der AT&S wünscht ihr von Herzen das Beste, eine hoffentlich baldige Genesung und rasche Rückkehr ins Unternehmen." Monika Stoisser-Göhring begann ihre AT&S-Karriere im Jahr 2011 als Leiterin Finanzen und Controlling, besetzte danach die Funktion Director Human Ressources bis sie mit Juni 2017 zum CFO bestellt wurde. Bereits kurz nach ihrer Bestellung erhielt sie die erste Auszeichnung als "CFO-Newcomerin des Jahres 2017" und läutete ein Jahr später - anlässlich des Comebacks der AT&S-Aktie in den ATX - die Opening Bell an der Wiener Börse. Auch durfte sie sich im November 2019 über die Auszeichnung "beste nationale CFO" freuen. "Mir war es im Sinne der Diversität immer ein besonderes Anliegen, die Unterschiedlichkeiten von MitarbeiterInnen wertzuschätzen und diese Vielfalt an individuellen Potentialen zu fördern", sagt Monika Stoisser-Göhring. "Meine Erkenntnis ist, dass die Ausschöpfung unterschiedlicher Talente und Potentiale ein Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens sind." Die Agenden des CFO übernimmt mit sofortiger Wirkung interimistisch CEO Andreas Gerstenmayer, der bereits in den Jahren 2012/2013 diese Funktion innehatte und damals die Kapitalerhöhung (für den Einstieg in das Geschäft mit IC Substraten) umsetzte. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - First choice for advanced applications AT&S ist globaler Markführer bei hochwertigen Leiterplatten und einer der führenden Hersteller von IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für seine Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul) und beschäftigte im Geschäftsjahr 2018/19 rund 10.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net [http://www.ats.net/] Rückfragehinweis: Gerald Reischl, Director Communications & Public Relations Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 8700 Leoben / Österreich www.ats.net Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 A-8700 Leoben Telefon: 03842 200-0 FAX: Email: ir@ats.net WWW: www.ats.net ISIN: AT0000969985 Indizes: WBI, ATX GP, ATX, VÖNIX Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell