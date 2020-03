health tv

health tv-Umfrage zum Corona-Rettungspaket für Krankenhäuser

89 Prozent forderten Nachbesserung von Jens Spahn

Köln (ots)

7,8 Milliarden Euro wollte Jens Spahn zur Bewältigung der Coronakrise an Krankenhäuser vergeben. Das sei viel zu wenig und treibe Krankhäuser in die Insolvenz, so die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG). 89 Prozent der von health tv befragten Facebook-Nutzer waren ebenfalls dieser Meinung.

Nur elf Prozent der rund 1.300 Teilnehmer an der health tv-Umfrage vertrauten dem Entwurf des Ministers. Das Votum für eine Nachbesserung war eindeutig. Die zugesagten Milliarden sind "kein Schutzschirm", sondern "ein fataler politischer Fehler des Ministers", erklärte die DKG in ihrer Pressemitteilung vom 21.03.2020. Der Gesetzentwurf berücksichtige weder den Mehraufwand für Verbrauchsmaterialien wie Schutzkleidung und Atemschutzmasken, noch die Kosten für den Aufbau von Intensivkapazitäten in ausreichendem Maße. Auch die Abschaffung bürokratischer Hürden zur Entlastung des Personals sei nicht vorgesehen.

Nach der heftigen Kritik bessert das Bundesgesundheitsministerium nun nach. So sollen Kliniken beispielsweise für jede neu geschaffene intensivmedizinische Behandlungseinheit mit Beatmungsmöglichkeit 50.000 anstatt 30.000 Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds erhalten.

Über health tv

health tv ist Europas einziger Fernsehsender, der sich ausschließlich dem Thema Gesundheit widmet. Das Programm ist bundesweit per Kabel oder Satellit auf dem Fernseher oder über eine Internetverbindung auf dem Computer - PC, Tablet oder Smartphone frei empfangbar. Den Anspruch "Mehr wissen. Gesünder leben." setzt health tv mit einem erfahrenen Redaktionsteam um, das allgemeinverständlich und kompetent über Gesundheit, Wohlbefinden und Medizin informiert - im TV, im Web und über Printmedien.

Pressekontakt:

Kontakt für Rück- und Presseanfragen

German health tv GmbH - Chefredaktion Köln

Dr. Monika Düngenheim

Jakob-Kaiser-Straße 13, 50858 Köln

Tel: +49(0) 173 2414669

E-Mail: m.duengenheim@healthtv.de

www.healthtv.de

Original-Content von: health tv, übermittelt durch news aktuell