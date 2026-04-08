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Turkcell startet mit Shaquille O'Neal in die 5G-Ära

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Istanbul, Türkiye (ots)

Turkcell, der führende Mobilfunkanbieter und Technologiekonzern in Türkiye, startet mit einer groß angelegten Kampagne in die 5G-Ära und unterstreicht damit seine Marktposition sowie die Leistungsfähigkeit seiner Infrastruktur. Mit Basketballlegende Shaquille O'Neal als Protagonist bringt die Kampagne Geschwindigkeit, Kapazität und Netzabdeckung in einer cineastischen Inszenierung auf den Bildschirm. Im Mittelpunkt steht ein humorvoller Running Gag rund um eine Haartransplantation, der die Ambition von Turkcell unterstreicht, die nächste Generation der Konnektivität anzuführen.

Turkcell tritt mit einer ambitionierten Kampagne in die 5G-Ära ein und setzt dabei auf die Strahlkraft von Shaquille O'Neal. Die Inszenierung zielt darauf ab, die langfristige Stärke der Infrastruktur und die Führungsvision des Unternehmens sichtbar zu machen. Zugleich vereint sie ultrahohe Geschwindigkeit, hohe Kapazität und umfassende Netzabdeckung in einer bildstarken Markeninszenierung.

Im Zentrum steht die Leistungsfähigkeit von Turkcell 5G

Die Geschichte beginnt mit einem augenzwinkernden Haartransplantations-Gag: O'Neal wird angewiesen, seine Rolle im Turkcell-Werbespot geheim zu halten. Als Journalisten ihn am Flughafen fragen, warum er nach Türkiye gekommen sei, bemerkt er um sich herum zahlreiche Medizintouristen - und antwortet spontan: "Für eine Haartransplantation." Diese improvisierte Aussage setzt eine stilisierte und unterhaltsame Kettenreaktion in Gang. Einmal ausgesprochen, gibt es kein Zurück mehr - ein spielerischer Verweis auf die zentrale Idee der Kampagne: Gesagtes verpflichtet.

Statt wie eine klassische Markenkooperation zu wirken, wird 5G hier durch eine kreative Erzählweise vermittelt, die Humor, kulturelle Elemente und visuelle Größe miteinander verbindet.

Der am 31. März veröffentlichte Spot zeigt O'Neal in einer Reihe unerwarteter und einprägsamer Szenen - vom Tanz in einem Dorf mit langem schwarzen Haar bis hin zu Aufnahmen auf einem verschneiten Berggipfel. Mit starken Bildern und humorvollen Momenten wird die Leistungsfähigkeit von Turkcell 5G unter verschiedensten Bedingungen pointiert inszeniert. Durch den Einsatz einer weltweit bekannten Persönlichkeit und einer unverwechselbaren Story wird die Botschaft rund um Netzabdeckung, Performance und die Relevanz von 5G im Alltag für ein breites Publikum greifbar gemacht.

Gleichzeitig wird aus dem Launch einer neuen Technologie ein kulturell relevantes Ereignis. Statt sich ausschließlich auf technische Details zu konzentrieren, setzt Turkcell auf Unterhaltung, Storytelling und globale Strahlkraft, um seine Vision der nächsten Konnektivitätsgeneration greifbar zu machen. Damit hebt das Unternehmen die Investitionen der vergangenen Jahrzehnte in Infrastruktur und Technologie hervor, mit denen die 5G-Transformation der Türkiye vorangetrieben werden soll.

Neun maßgefertigte Perücken für Shaquille O'Neal

Auch die Produktionsgröße spiegelt den Anspruch der Kampagne wider. Das von Norr Film produzierte Projekt umfasste eine 35-tägige Vorproduktion, gefolgt von drei Tagen Pre-Light und Proben mit drei Kamerateams sowie weiteren drei Drehtagen mit Shaquille O'Neal. Insgesamt waren rund 180 Crewmitglieder und fast 60 Fahrzeuge im Einsatz.

Ein besonderes kreatives Element war das Charakterdesign rund um den Haar-Gag: Insgesamt neun maßgefertigte Perücken wurden für Shaquille O'Neal kreiert, davon vier in den USA - ein Prozess, der zwölf Tage dauerte. Zusätzlich wurden vier individuelle Kostüme für ihn in den USA geschneidert. In der rund 70-tägigen Postproduktion arbeiteten vier Produktionsfirmen parallel in einem integrierten Workflow zusammen, um die hochwertige visuelle Umsetzung zu realisieren.

So macht Turkcell deutlich, dass der Einstieg in die 5G-Ära nicht nur auf einer starken technologischen Basis und Netzwerkinfrastruktur beruht, sondern auch von Selbstbewusstsein, kreativer Ambition und erzählerischer Größe geprägt ist - Eigenschaften, die man von einem Marktführer erwartet.

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