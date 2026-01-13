J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland

J&T Direktbank bietet bis zu 3,05% Aktionszins und ein neues Festgeld mit 6 Monaten Laufzeit an

Frankfurt am Main (ots)

Die J&T Direktbank erweitert ihr Produktportfolio um eine weitere Laufzeit. Ab sofort können Kundinnen und Kunden ihr Geld für 6 Monate zu einem garantierten Zinssatz von 2,50 % p.a. anlegen. Mit dieser kurzen Laufzeit bietet die Bank eine attraktive Alternative zum Tagesgeld - ideal für alle, die Sicherheit und Planbarkeit schätzen. Der Spitzenzinssatz für lange Laufzeiten beträgt bis zum 31.01.2026 weiterhin 3,05% Zinsen p.a., womit sich die J&T Direktbank im Spitzenfeld der festverzinslichen Anlageprodukte bewegt.

Flexibilität trifft auf attraktive Rendite

Das neue Festgeldkonto kombiniert die Vorteile einer festen Verzinsung mit einer überschaubaren Laufzeit. Kundinnen und Kunden profitieren von:

Garantierter Verzinsung: 2,50 % p.a. für die gesamte Laufzeit

Kurzer Bindung: 6 Monate Laufzeit - perfekt für alle, die ihr Geld nicht langfristig festlegen möchten

Planungssicherheit: Keine Zinsschwankungen, kein Risiko sinkender Zinsen

"Viele Menschen möchten in einem dynamischen Marktumfeld nicht auf Sicherheit verzichten, aber gleichzeitig flexibel bleiben", erklärt Arthur Iliyav, Geschäftsführer der J&T Direktbank. "Mit unserem neuen 6-Monats-Festgeld schaffen wir genau diesen Ausgleich: eine verlässliche Verzinsung für einen überschaubaren Zeitraum. So können unsere Kundinnen und Kunden ihre Finanzplanung mit Ruhe und Klarheit gestalten. Interessant ist das vor allem auch als Alternative zu Tagesgeldangeboten mit garantierten Zinsen für wenige Monate, denn nach Ablauf der Zinsgarantie fallen die Zinssätze oft rapide. Gerade hier lohnt ein genauer Vergleich, vor allem wenn man beabsichtigt, das Guthabe kurzfristig nicht zu verwenden. "

Das Angebot richtet sich sowohl an Bestands- als auch an Neukunden und ist ab sofort online verfügbar.

Festgeldzinsen ab 18.12.2025 bis 31.01.2026 im Überblick:

6 Monate: 2,50% statt 2,40% Zinsen p.a.

1 Jahr: 2,50% statt 2,40% Zinsen p.a.

1,5 Jahre: 2,50% statt 2,40% Zinsen p.a.

2 Jahre: 2,60% statt 2,50% Zinsen p.a.

3 Jahre: 2,60% statt 2,50% Zinsen p.a.

4 Jahre: 2,70% statt 2,60% Zinsen p.a.

5 Jahre: 3,05% statt 2,80% Zinsen p.a.

7 Jahre: 3,05% statt 2,80% Zinsen p.a.

10 Jahre: 3,05% statt 3,00% Zinsen p.a.

Die J&T Direktbank auf einen Blick:

Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka, die in erster Linie klassische Anlageprodukte wie Festgeld und Tagesgeld auf dem deutschen Markt anbietet. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessen und einer etablierten technischen Plattform kann die Bank diese Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weitergeben. Darüber hinaus profitieren die Kunden von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind.

Die J&T Banka bietet ein umfangreiches Angebot von Dienstleistungen in Zentral- und Osteuropa an. Dazu gehören Privat- und Retailbanking, Vermögensverwaltung für Privatkunden und Institutionen, Investmentbanking sowie Projektfinanzierungen. Im April 2025 bestätigte die internationale Ratingagentur Moody's das langfristige Einlagenrating der J&T Banka mit Baa2 und hob den Ratingausblick von stabil auf positiv an.

Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unter www.jtdirektbank.de.

Original-Content von: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell