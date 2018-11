Wachstumsstärkste OTC-Arzneimittel ermittelt

Hamburg (ots) - Hamburg - Die Pharmaunternehmen Ratiopharm, Hexal, Johnson & Johnson und Ursapharm stellen die meisten Präparate unter den OTC-Wachstumschampions 2018. Gemeinsam mit dem Marktforscher Insight Health hat das Fachmagazin 'Healthcare Marketing' zum zweiten Mal in Folge die wachstumsstärksten apothekenpflichtigen Produkte ermittelt. Das Ranking umfasst die Top 20 Arzneimittel in acht Indikations-Kategorien - darunter Dermatologika sowie Husten und Erkältungsmittel - und basiert auf den Umsatzanstiegen zu effektiven Endverbraucherpreisen. Die Analyse zeigt zudem die Vertriebsperformance der Präparate nach stationärer Apotheke und Online-Versandhandel. Das vollständige Ranking findet sich in der neuen Ausgabe 'Healthcare Marketing' 11/2018 (ET: 12.11.2018).

Besonders erfolgreiche Kommunikations- und Absatzstrategien der Hersteller richten sich an die Zielgruppe der Endverbraucher sowie Ärzte und Apotheker gleichermaßen: Die Ansprache über Publikums- und Fachmedien wie auch Maßnahmen am Point of Sale führten häufig zu hohen Absatzsteigerungen. Wie vielfältig die Wachstumsfaktoren sind, erläutert Kerstin Büttel, Senior Client Consultant bei Insight Health: "Dazu gehören unter anderem das Ansehen des Herstellers, die Werbung und das Marken-Image. Aber auch die Intensität des Außendiensteinsatzes und die gewährten Konditionen sind von Bedeutung. Welcher Faktor besonders wichtig ist, wechselt unter Umständen mit dem Produktbereich. Bei saisonalen Präparaten wie Erkältungsmitteln spielt auch das Einführungsdatum eine wichtige Rolle."

Das Printmagazin 'Healthcare Marketing' berichtet monatlich über Marketing-Kommunikation im Pharma- und Gesundheitsmarkt. Es wendet sich an Entscheider, die in diesem Wirtschaftszweig tagtäglich mit Markenaufbau und -pflege zu tun haben. Die Inhalte des Magazins und auch der dazugehörigen Website unter healthcaremarketing.eu sind journalistisch getrieben. Gegründet wurde Healthcare Marketing 2006, heute erscheint das Magazin mit einer Druckauflage von 3.000 Exemplaren (IVW-geprüft).

