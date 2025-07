abcfinance GmbH

Pionierlösung: abcfinance launcht erstes KI-Leasing speziell für mittelständische Unternehmen

Die abcfinance GmbH bietet als erster Finanzierungspartner in Deutschland mittelständischen Unternehmen (KMU) eine einfache Möglichkeit, durch Leasing in Künstliche Intelligenz (KI) zu investieren. Mit dem neuen Finanzierungsangebot "KI-Leasing" können Betriebe erstmals den Einsatz moderner KI-Technologien einfach, flexibel und ohne hohe Anfangsinvestitionen realisieren. Damit werden vorhandene Finanzierungshürden für diese Unternehmen ausgeräumt.

Das Modell ist Teil der gemeinsamen KI-Initiative Mittelstand, die abcfinance zusammen mit Technologiepartner neuland.ai ins Leben gerufen hat. Ziel der Initiative ist es, gerade auch kleineren und mittleren Unternehmen den Zugang zu KI-Lösungen zu erleichtern - praxisnah, planbar und finanziell machbar.

Als Technologiepartner bringt neuland.ai eine Plattformtechnologie ein, die mit patentierten Dynamic Hybrid Language Models arbeitet. Sie bietet eine sichere KI-Infrastruktur "Made in Germany", die speziell für die Anforderungen von Verwaltung und Mittelstand konzipiert wurde.

Mit KI-Leasing Zukunftsfähigkeit sichern

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten zeigen das breite Potenzial von KI in mittelständischen Betrieben - vom automatisierten Kundenservice über prädiktive Wartung in der Produktion bis hin zur datengetriebenen Vertriebsunterstützung. Das neue Angebot richtet sich gezielt an mittelständische Unternehmen, die sich technologisch zukunftsfähig aufstellen und dabei Liquidität bewahren möchten. Denn: die Geschäftsoptimierung durch KI bringt gerade auch bei kleineren und mittleren Unternehmen große Wettbewerbsvorteile - nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Fach- und Arbeitskräftemangels.

Dr. Hubertus Mersmann, Sprecher der Geschäftsführung von abcfinance und abcbank: "Künstliche Intelligenz ist die große Chance unserer Zeit - gerade für mittelständische Betriebe. Wir sind stolz, dass wir mit unserem innovativen Finanzierungsangebot, diesen Aufbruch aktiv unterstützen. Denn die KI-Transformation im Mittelstand darf nicht am Budget scheitern. Mit unserem KI-Leasing geben wir Unternehmen die nötige Planungssicherheit, in das Thema KI einzusteigen - für mehr Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und nachhaltigen Erfolg am Standort Deutschland."

Umfassendes KI-Leasing auf Wunsch mit Unterstützung eines Technologiepartners

Im Rahmen des KI-Leasings können nicht nur KI-Software oder Cloud-Lösungen, sondern auch Entwicklungsleistungen und Hardware finanziert werden. Dazu zählen unter anderem das Aufsetzen von KI-Umgebungen, die Integration generativer KI-Anwendungen, das Training von Modellen sowie Schulungen für Mitarbeitende. Interessierte Unternehmen können hier auf Wunsch mit einem der erfahrenen Technologiepartner von abcfinance zusammenarbeiten. Gemeinsam mit ihnen begleitet abcfinance Kunden von der Bedarfsanalyse bis zur Umsetzung individueller KI-Projekte - inklusive technischer Beratung und maßgeschneiderter Finanzierung.

