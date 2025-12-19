Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V.

Mehr Klimaschutz im Straßenverkehr mit dem Kraftstoff E20

Einladung zum Presse Hintergrundgespräch am Montag, den 19. Januar 2026 im CityCube Berlin

Berlin (ots)

Seit der Einführung von Super E10 an deutschen Tankstellen vor 15 Jahren hat sich der klimafreundliche Benzin-Kraftstoff am Markt behauptet und verzeichnete insbesondere in jüngster Zeit einen signifikanten Absatzsprung.

Mittlerweile beträgt der Marktanteil von Super E10 am deutschen Benzinmarkt rund 30 Prozent, in vielen EU-Staaten liegt er bereits deutlich darüber. Durch die Nutzung von Ethanol, das den Benzinsorten E5, Super E10 und Super+ (E5) beigemischt wird, werden hierzulande etwa 3,4 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Dies spricht dafür, die Ethanolbeimischungen anzuheben und in einem weiteren Schritt E20 einzuführen. Voraussetzung hierfür sind die Normung des entsprechenden Kraftstoffs, eine funktionierende Tankstellenlogistik und Autos, die mit E20 betankt werden können.

Im Rahmen von Europas größtem Kongress für nachhaltige Mobilität "Kraftstoffe der Zukunft 2026" wird der Autohersteller VW einen E20-tauglichen Serien-Pkw präsentieren und mit dem neuen Golf 8R (Straßenmodell | Motortyp 2,0 l TSI OPF | 4MOTION | 333 PS) im Ausstellerbereich des City Cubes der Berlin Messe vertreten sein.

Der Prototyp zeichnet sich durch eine gezielte Anpassung der Motorapplikation auf regenerative Kraftstoffe - wie E20 - aus. Das Fahrzeug wurde auf dem Nürburgring bereits erfolgreich erprobt.

Das Thema E20 im Straßenverkehr als CO2-reduzierender Kraftstoff, sein Weg and die Tankstelle und vor allem als Kraftstoff wird das Thema eines Presse-Hintergrundgesprächs und Fototermins mit Prof. Dr. Thomas Garbe, Abteilungsleiter Passenger Cars bei VW, sein. Dieses findet statt

am Montag, 19. Januar 2025 ab 17:00 Uhr im CityCube der Messe-Berlin,

Messedamm 26, 14055 Berlin in

Raum M3 mit anschließendem Fototermin ab

ca. 17:30 im Foyer des CityCube Berlin.

Anmeldungen erfolgen bitte bis zum 16. Januar 2026 unter presse@bdbe.de. Journalisten und Journalistinnen, die Interesse daran haben, auch die Vorträge des Fachkongresses zu verfolgen, können mit ihrem Presseausweis zusätzlich sämtliche Veranstaltungen des zweitägigen Fachkongresses kostenfrei (Vorlage des Presseausweises notwendig) besuchen. Das aktuelle Programm finden Sie hier https://www.fuels-of-the-future.com/en/programme/programme-overview.

Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) vertritt branchenübergreifend die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen- und Verbände, deren Spektrum von der landwirtschaftlichen Produktion der Rohstoffe bis zur industriellen Erzeugung und Weiterverarbeitung von Bioethanol und aller Koppelprodukte reicht. Zu den Koppelprodukten zählen Futtermittel wie DDGS, CDS, biogenes CO2, Gluten, Biomethan und organischer Dünger. Für Kraftstoffanwendungen, für Getränke und Lebensmittel oder die chemische Industrie wird unterschiedlich klassifiziertes Bioethanol aus Futtergetreide, Zuckerrüben oder biogenen Abfall- und Reststoffen produziert. In Deutschland enthalten die derzeit an Tankstellen angebotenen Benzinsorten zwischen 5 % und 10 % zertifiziert nachhaltiges Bioethanol.

