ZZF - Zentralverband der Heimtierbranche e.V.

Gerade bei Hitze wichtig: Tipps für trinkfaule Katzen

Wiesbaden (ots)

Katzen trinken oft weniger, als sie eigentlich müssten. Gerade bei sommerlicher Hitze kann ein Mangel an Flüssigkeit schnell Risiken mit sich bringen. Der ZZF - Zentralverband der Heimtierbranche informiert, warum für die Gesundheit der Samtpfoten eine ausreichende Wasseraufnahme wichtig ist und wie Tierhaltende sie zum Trinken animieren können.

Wichtig ist, das Trinkverhalten der Katze aufmerksam zu beobachten: "Nicht nur während Hitzeperioden sollten Katzenhalter ihren Tieren jederzeit frisches Wasser zur Verfügung stellen", betont ZZF-Präsident Norbert Holthenrich. "Wer ausreichend Trinkangebote schafft, kann langfristig einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit seines Tieres leisten."

Besonders Katzen, die überwiegend Trockenfutter erhalten, sind stärker darauf angewiesen, zusätzlich zu trinken. Während Nassfutter bereits einen hohen Anteil an Wasser enthält, liefert Trockenfutter nur wenig Flüssigkeit.

Katzen haben oft sehr individuelle Vorlieben, wenn es ums Trinken geht. Manche bevorzugen frisches, fließendes Wasser: Hier können Trinkbrunnen dazu beitragen, die Wasseraufnahme spielerisch zu fördern. Bei Brunnen mit integrierten Sensoren lässt sich dabei sogar das Trinkverhalten der Katze überwachen.

"Auch der Standort spielt eine Rolle, viele Katzen trinken lieber mit etwas Abstand zum Futterplatz", erklärt Holthenrich. Tierhaltende können ihre Katze zudem unterstützen, indem sie mehrere Wassernäpfe in der Wohnung verteilt aufstellen und diese regelmäßig mit frischem Wasser befüllen.

Wer überwiegend Trockenfutter füttert, kann den Speiseplan durch Nassfutter ergänzen. Zu empfehlen ist auch, etwas Wasser oder spezielle Toppings unter das Futter zu mischen. Im Zoofachhandel ist auch Trockenfutter oder gefriergetrocknetes Futter erhältlich, das mit warmem Wasser angerührt werden muss. "Ein neuer Trend sind Katzen-Suppen oder funktionelle Getränke, die oftmals Elektrolyte, Kollagen, Präbiotika oder Taurin enthalten", so Holthenrich. "Sie dienen weniger als vollständiges Futter, sondern eher als zusätzliche Flüssigkeitsquelle."

Eine ausreichende Aufnahme von Flüssigkeit unterstützt bei Katzen zahlreiche lebenswichtige Funktionen. Wasser ist unter anderem für den Stoffwechsel, die Verdauung und den Abtransport von Stoffwechselprodukten über die Nieren unverzichtbar. Nimmt eine Katze dauerhaft zu wenig Flüssigkeit auf, werden die Harnwege und die Nieren stärker belastet, zudem steigt das Risiko für Harnkristalle und Harnsteine.

Warnzeichen für eine unzureichende Versorgung mit Wasser können unter anderem trockene Schleimhäute, Appetitlosigkeit, Müdigkeit oder eine verminderte Aktivität sein. Werden solche Veränderungen festgestellt oder besteht der Verdacht auf Flüssigkeitsmangel, sollte die Katze tierärztlich untersucht werden.

Pressefoto: https://www.zzf.de/presse/pressemeldungen

Original-Content von: ZZF - Zentralverband der Heimtierbranche e.V., übermittelt durch news aktuell