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Democracy News Alliance präsentiert sich beim Copenhagen Democracy Summit

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Kopenhagen (ots)

Die von führenden internationalen Nachrichtenagenturen gegründete und von der dpa Deutsche Presse-Agentur koordinierte Democracy News Alliance (DNA) nimmt in diesem Jahr erstmals am Copenhagen Democracy Summit teil. Im Foyer des Royal Playhouse in der dänischen Hauptstadt erläutert ein dpa-Team am heutigen Dienstag, 12. Mai, die DNA und ihre Produkte.

Zu diesen gehört - neben geplanten gemeinsamen Schulungsangeboten im Bereich Verifikation und Enttarnung von Desinformation im AI-Zeitalter - auch die Website www.democracy-news.org mit Berichterstattung zum Thema Demokratie/Autokratie. Die Auswahl der Themen beruht dabei auf einem System von mehr als 100 Einzelindikatoren, vollständig zugänglich ist die Website nur DNA-Kunden.

In Kopenhagen führte die DNA außerdem ein Interview mit dem früheren Nato-Generalsekretär und ehemaligen dänischen Ministerpräsidenten Anders Fogh Rasmussen. In diesem gab er Antworten unter anderem zu seiner Idee, eine Allianz der "Democracies-7"-Staaten zu bilden, der die Europäische Union, Großbritannien, Australien, Kanada, Japan, Neuseeland und Südkorea angehören sollten. Diese sollten der Idee zufolge als sogenannte Middle Powers strategisch und wirtschaftliche eng kooperieren.

Anders Fogh Rasmussen ist Gründer und Vorsitzender der Alliance of Democracies Foundation, die den Copenhagen Democracy Summit ausrichtet. In diesem Jahr werden dort 600 Teilnehmende aus 51 Ländern erwartet. Das vollständige Interview mit Anders Fogh Rasmussen in englischer Sprache ist hier frei zugänglich zu finden.

In der Democracy News Alliance arbeitet die dpa mit Agence France-Presse (AFP, Frankreich), Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA, Italien), The Canadian Press (CP, Kanada) und PA Media (Großbritannien) zusammen. Die Associated Press (AP, USA) unterstützt das Projekt mit Inhalten.

Die Angebote der Democracy News Alliance sind zugeschnitten insbesondere auf die spezifischen Informationsbedürfnisse von internationalen Organisationen, NGOs, Thinktanks, Stiftungen, Regierungsstellen, Verbänden und Unternehmen. Sie sollen Entscheidungsträgern dabei helfen, politische Prozesse und gesellschaftliche Veränderungen frühzeitig zu erkennen und zu analysieren.

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