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dpa startet individualisierte und KI-gestützte Audio-Angebote in Kooperation mit biddz

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Hamburg (ots)

Content rein, Audio raus: Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) erweitert ihr Produkt-Portfolio um individualisierte Audio-Formate. Mit dem neuen KI-gestützten Angebot produziert die dpa maßgeschneiderten Audio-Content für Radiosender, Digitalpublisher sowie Unternehmen und Organisationen. Für die Individualisierung der Formate setzt die Deutsche Presse-Agentur auf die Audiosoftware goaudio ihres Kooperationspartners biddz GmbH. Die Audio-Formate sind professionell vertont, redaktionell gesteuert und verifiziert sowie passgenau auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten.

Kunden definieren Themen, Länge, Tonalität und Stimme ihrer Audio-Formate, die dpa übernimmt Produktion und Verifikation. Die sendefertigen Audio-Angebote entstehen mit einem KI-basierten Baukastensystem auf Grundlage von dpa-Texten, O-Tönen und/oder eigenen Inhalten der Kunden, etwa Artikeln, Newslettern oder Pressespiegeln. Das Audio-Team der dpa steuert und prüft alle Schritte.

"Mit dem neuen Angebot erfüllen wir die große Nachfrage von Radio-Machern und Digitalpublishern nach maßgeschneidertem Audio-Content. Der Service zeigt, wie generative KI im Qualitätsjournalismus verantwortungsvoll eingesetzt werden kann", sagt Astrid Maier, Stellvertreterin des Chefredakteurs und Chefin Strategie der dpa. "Mit unserem Content-Baukasten von goaudio helfen wir unseren Kunden, ihre Nutzerinnen und Nutzer stärker an ihre Marke zu binden und die Redaktionsressourcen zu schonen, ohne auf redaktionelle Überprüfung zu verzichten."

Das neue Angebot reicht von regionalisierten Nachrichten für Radiokunden über News-Updates, von Newslettern für Digitalpublisher bis hin zu Audio-Briefings für Entscheiderinnen und Entscheider. Eingesprochen werden die Inhalte mit KI-Stimmen oder auf Wunsch vom Audio-Team der dpa. Damit unterstützt die dpa ihre Kunden dabei, Audio-Angebote effizient, flexibel, skalierbar und ressourcenschonend umzusetzen - und das bei gleichbleibender journalistischer Qualität.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der dpa. Sie zeigt, welches Potenzial in KI-gestützter Audioproduktion steckt, wenn moderne Technologie mit hochwertigen journalistischen Inhalten und redaktioneller Kontrolle kombiniert wird. So entsteht ein echter Mehrwert für unsere gemeinsamen Kunden - und insbesondere für die Hörerinnen und Hörer, die relevante Inhalte künftig noch individueller und in passenden Audio-Formaten erleben können", sagt Michael Höweler, Co-Founder und CEO der biddz GmbH.

Weitere Informationen zum Angebot: vertrieb@dpa.com

Über dpa

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website zu finden.

Über goaudio (biddz GmbH)

Die biddz GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt mit goaudio eine KI-gestützte Plattform für die professionelle Produktion von Audio-Content. Die Software unterstützt Medienhäuser, Verlage und Unternehmen dabei, aus bestehenden Inhalten wie Artikeln, Newslettern, Pressespiegeln oder Agenturmeldungen automatisiert hochwertige Audio-Formate zu erstellen. goaudio verbindet redaktionelle Workflows mit sicherer KI-Technologie - von der inhaltlichen Aufbereitung über Skripterstellung und Vertonung bis hin zur Ausspielung. Ziel von goaudio ist es, die Audio-Produktion von Nachrichteninhalten effizienter, skalierbarer und individueller zu machen, ohne Abstriche bei journalistischer Qualität, Kontrolle und Markenidentität.

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