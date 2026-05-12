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Vom Eigenheim zum Energiesystem: Viessmann Climate Solutions und LichtBlick schaffen integrierte Energielösung

Allendorf (Eder)/Hamburg (ots)

Unternehmen bündeln Kompetenzen für Eigenheimbesitzer*innen

Prosumer-Hardware wird mithilfe des StromWallet Dynamic Pro intelligent verzahnt

Privathaushalte senken Energiekosten dank flexibler und effizienter Steuerung

Mithilfe des Eigenheims erneuerbare Energie erzeugen und dadurch die Abhängigkeit von fossilen Trägern reduzieren: Für Privathaushalte bündeln Viessmann Climate Solutions, Teil der Carrier Global Corporation NYSE: CARR, einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen, und der Hamburger Energieversorger LichtBlick ab sofort ihre Kompetenzen. Gemeinsam bieten die Partner eine vollumfängliche Energielösung aus einer Hand an. Die Hardware von Viessmann - darunter Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Stromspeicher und Wallbox - wird durch Stromliefervertrag und Energiedienstleistungen von LichtBlick ergänzt. Endkund*innen profitieren von automatisierten Prozessen, die eine preis- und verbrauchsoptimierte Steuerung der Energie im eigenen Haus ermöglichen.

"Die Energiewende braucht integrierte Lösungen, die Technologie, intelligente Stromtarife und Services sinnvoll miteinander verbinden", sagt Chiara Gatza, Director Residential Key Account Management bei Viessmann Climate Solutions. "Die Kooperation mit LichtBlick ist ein weiterer Schritt, um Kundinnen und Kunden ganzheitliche Systeme anzubieten, die ihre Energieversorgung effizienter, flexibler und nachhaltiger gestalten."

"Wir möchten Prosumer dabei unterstützen, das Maximum aus ihrer Energie herauszuholen", sagt Eduard Gerlof, Senior Director B2C bei LichtBlick. "Mit Viessmann Climate Solutions haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der das Eigenheim ebenfalls als integriertes Energiesystem denkt. In Kombination mit unserem StromWallet Dynamic Pro schaffen wir für Prosumer die ideale Grundlage für eine intelligente, effiziente und moderne Energieversorgung."

Smarte Vernetzung durch innovatives Energietool

Neben den klassischen Stromlieferverträgen umfasst das Angebot von LichtBlick auch Leistungen rund um den Messstellenbetrieb sowie optionale Energiedienstleistungen wie das " StromWallet Dynamic Pro". Das Produkt besteht aus zwei Komponenten: einem KI-gestützten, intelligenten Energiemanagementsystem, das auf Basis von Wetterdaten und Erzeugungsprofil den individuellen Energiebedarf automatisch ermittelt und die Energieflüsse im Eigenheim optimiert, sowie einem dynamischen Stromtarif. Dieser sorgt für Strom im Viertelstundentakt zu Börsenpreisen.

So nutzt das System automatisch günstige Zeiten mit viel erneuerbarer Energie. Über die LichtBlick App behalten Prosumer Strompreise, Kosten und Energieverbrauch jederzeit im Blick und können zusätzliche Funktionen wie das intelligente Laden des E-Autos steuern.

Perspektivisch arbeitet das Unternehmen daran, weitere Energiedienstleistungen für Privathaushalte wie die Teilnahme an Flexibilitätsmärkten anzubieten. Hierfür bringt unter anderem die ison GmbH, eine Tochtergesellschaft der LichtBlick-Gruppe, ihre Expertise ein.

Kundenzentrierte Umsetzung durch bundesweites Fachhandwerkernetz

Die technische Systemlösung sowie das übergeordnete Zusammenspiel von Erzeugung, Nutzung und Speicherung der Energie basieren auf dem integrierten Portfolio und den digitalen Plattformen von Viessmann Climate Solutions. Der Klimalösungshersteller arbeitet mit einem bundesweiten Fachhandwerkernetz zusammen, das Beratung, Kauf, Abwicklung, Montage und Service für die Klima- und Energielösungen übernimmt - so kann sichergestellt werden, dass Endkund*innen individuelle, fachgerechte und kompetente Beratungen erhalten.

Über LichtBlick

26 Jahre LichtBlick sind 26 Jahre zukunftsweisende Energielösungen für zuhause und unterwegs. Gestartet als Ökostrom-Pionier mit acht Kund*innen vertrauen heute mehr als 1,7 Millionen Menschen deutschlandweit auf die Lösungen von LichtBlick. LichtBlick ist heute ein integrierter Versorger mit eigener Erzeugung, Solar-, Mobilitäts- und Wärmeangeboten, innovativen Flex-Dienstleistungen und einem bundesweiten Montagenetzwerk. Im Geschäftsjahr 2024/25 erreichte das Unternehmen, das zum niederländischen Energiewende-Vorreiter Eneco gehört, einen Umsatz von 1,54 Milliarden Euro. www.lichtblick.de

Über Viessmann Climate Solutions

1917 als Heiztechnik-Hersteller gegründet, ist Viessmann Climate Solutions heute ein weltweit führender Anbieter für effiziente und systemische Klima- (Wärme, Wasser- und Luftqualität) und erneuerbare Energielösungen. Das integrierte Viessmann Climate Solutions Portfolio verbindet Produkte und Systeme über digitale Plattformen und Dienstleistungen nahtlos und schafft so ein sicheres und verlässliches Wohlfühlklima für die Nutzer:innen. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen. Weitere Informationen unter: www.viessmann-climatesolutions.com

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