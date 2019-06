CHECK24 GmbH

Ostseeregatten im Sommer - Zur Kieler Woche steigen die Hotelpreise um 72 Prozent

- Vergleich verschiedener Hotelanbieter spart in Kiel bis zu 100 Euro pro Nacht - Regatten Warnemünder und Travemünder Woche: Übernachtung bereits ab 81 Euro - CHECK24-Experten beraten bei allen Fragen zur Hotelbuchung

Zur 125. Kieler Woche vom 22. bis 30. Juni erwarten die Veranstalter rund drei Millionen Besucher. Hotelübernachtungen werden in dieser Zeit deutlich teurer. In der ganzen Stadt steigen die Übernachtungspreise am zweiten Veranstaltungswochenende auf bis zu 229 Euro. Das sind 72 Prozent mehr, als Hotelgäste durchschnittlich im Juni pro Nacht zahlen (133 Euro).*)

Hotels schon jetzt Land unter - Kapazitäten werden zur Kieler Woche knapp

Für Besucher der Kieler Woche werden die Hotelkapazitäten knapp. Zum Betrachtungszeitpunkt gab es im CHECK24 Hotel-Vergleich für das zweite Veranstaltungswochenende nur noch freie Zimmer in sechs Hotels - ab 193 Euro pro Nacht. Am Wochenende danach waren Zimmer bereits ab 84 Euro buchbar. Einzelne Hotels erhöhen ihre Preise sogar um das Dreifache.

"Das Hotelangebot ist vor allem am zweiten Wochenende der Kieler Woche überschaubar und die Übernachtungspreise sind entsprechend hoch", sagt Dr. Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "Wer günstiger übernachten möchte, sollte die Segelregatten unter der Woche besuchen."

Geld können Verbraucher auch durch den Vergleich verschiedener Hotelanbieter sparen. In einem Beispiel kostet ein gleichwertiges Zimmer im identischen Hotel beim teuersten Anbieter rund 100 Euro pro Nacht mehr als beim günstigsten.

Warnemünder und Travemünder Woche: noch freie Hotelzimmer ab 81 Euro

Im Juli finden an der Ostsee zwei weitere Segelregatten statt. Besucher der Warnemünder Woche übernachten bereits ab 81 Euro. Zur Regatta im Lübecker Stadtteil Travemünde gab es zum Betrachtungszeitpunkt Unterkünfte ab 135 Euro.*)

Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durch CHECK24-Hotelexperten

Kunden, die Fragen rund um die Hotelbuchung haben, erhalten bei den CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.

*)alle betrachteten Hotels, Informationen zu verwendeten Suchkriterien und weitere Ergebnisse unter: http://ots.de/TeQk7E

