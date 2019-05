CHECK24 GmbH

Hilfe im Pannenfall: europaweiter Schutz ab 19,50 Euro jährlich

- Kfz-Schutzbrief & Automobilclub: Single spart bis zu 77 Prozent durch Anbieterwechsel - Individuellen Bedarf prüfen und Leistungen vergleichen - 1-Klick-Kündigungsservice und kostenlose Beratung

Ein Kfz-Schutzbrief oder die Mitgliedschaft in einem Automobilclub garantieren Hilfe bei einer Panne oder einem Autounfall. Der Anbietervergleich lohnt sich: Ein junger Fahrer, der sich für europaweiten Schutz entscheidet, spart bis zu 77 Prozent der Beiträge. Die Absicherung kostet beim günstigsten Anbieter 19,50 Euro jährlich, beim teuersten 84 Euro.

Ein Paar versichert sich europaweit ab 29 Euro pro Jahr. Beim teuersten Anbeiter werden 110 Euro fällig - eine Differenz von 81 Euro bzw. 74 Prozent.*)

Rücktransport bei Krankheit oder Rechtsberatung: zusätzliche Leistungen und Services

Verbraucher sollten die Zusatzleistungen von Kfz-Schutzbriefen und Automobilclubs anhand ihrer Bedürfnisse vergleichen, um den passenden Tarif zu finden. Neben fahrzeugbezogenen Leistungen wie der Pannen- und Unfallhilfe, dem Abschleppen des Fahrzeugs oder dem Bereitstellen eines Ersatzwagens, bieten viele Tarife auch personenbezogene Leistungen an. Dazu gehören zum Beispiel der Rücktransport im Krankheitsfall oder Kostenübernahme bei Abbruch der Reise.

Einige Tarife schließen noch weitere Services ein. Kunden haben z. B. je nach Tarifumfang Anspruch auf eine telefonische Rechtsberatung oder die Übernahme von Dolmetscher- und Anwaltskosten bei verkehrsrechtlichen Streitigkeiten im Ausland. Automobilclubs bieten ihren Mitgliedern häufig Clubzeitschriften und Vorteilsprogramme.

1-Klick-Kündigungsservice und kostenlose Beratung

Der Abschluss und Wechsel des Kfz-Schutzbriefs bzw. der Automobilclubmitgliedschaft ist bei CHECK24 ohne Papier und Unterschrift möglich. Kunden kündigen ihren alten Vertrag online mit nur einem Klick. Das ist in der Regel alle zwölf Monate möglich, Verbraucher sollten dabei die Kündigungsfrist ihres Vertrags beachten.

Bei Fragen zum passenden Schutz erhalten Verbraucher bei über 300 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail.

*)Beispielprofile europaweiter Schutz: Eine Übersicht der fünf günstigsten Tarife für junge Fahrer (Single) finden Sie unter: http://ots.de/BYunAV, die fünf günstigsten Tarife für Paare ab 30 Jahre finden Sie unter: http://ots.de/Mc9B8p.

