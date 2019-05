CHECK24 GmbH

PC-Spezialisten helfen bei Fehlermeldungen, langsamer Hardware oder Viren

Mit CHECK24 Profis finden Verbraucher den passenden Dienstleister z.B. für Technikprobleme

Technikspezialisten unterstützen bei unterschiedlichsten Problemen, z. B. mit PC, Smartphone oder Drucker. Über CHECK24 Profis wenden sich Verbraucher am häufigsten an einen Technikexperten, wenn sie Schwierigkeiten mit auftretenden Fehlermeldungen haben. Auch wegen zu langsamer Hardware suchen Kunden oft professionelle Unterstützung. Verbreitete Probleme mit technischen Geräten sind außerdem Computerviren, fehlerhafte Programme oder beschädigte Hardware.*)

"Computer, Smartphones und Tablets gehören inzwischen zur Grundausstattung jedes Haushalts, umso gravierender, wenn die Geräte nicht wie gewünscht funktionieren", sagt Felix Vögtle, Geschäftsführer bei CHECK24 Profis. "PC-Spezialisten übernehmen je nach Bedarf Installation, Fehlerdiagnose und -behebung und sorgen für funktionstüchtige Technik. Zusätzlich geben sie Tipps, um Probleme zukünftig zu vermeiden."

PC-Spezialisten, DJs oder Nachhilfe: Mit CHECK24 Profis den passenden Dienstleister finden

Mit CHECK24 Profis finden Verbraucher lokale Dienstleister. Das Angebot reicht von PC- und Technikspezialisten über DJs, Fotografen und Umzugsunternehmen bis hin zur Nachhilfe. Nach ein paar kurzen Fragen zu ihrem Projekt erhalten Kunden in weniger als 24 Stunden mehrere Angebote von Profis aus ihrer Nähe und können die für sie beste Wahl treffen.

*) Datengrundlage: alle zwischen Dezember 2017 und April 2019 über CHECK24 Profis eingeholten Angebote für Computer- und Technikspezialisten.

