Masters of Dance: Spektakulärer Sprung

Jana (22, Dortmund) schwebt kopfüber im Spagat über die Bühne und lässt die Dance-Master vor Staunen erstarren. Die Norddeutsche Meisterin 2018 will sich in der Tanzshow "Masters of Dance" an die Spitze tanzen. Masters of Dance, ab Donnerstag 20:15 auf ProSieben Titel: Masters of Dance; Staffel: 1;... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Jana (22, Dortmund) schwebt kopfüber im Spagat über die Bühne und lässt die Dance-Master vor Staunen erstarren. Die Norddeutsche Meisterin 2018 will sich in der Tanzshow "Masters of Dance" an die Spitze tanzen. Masters of Dance, ab Donnerstag 20:15 auf ProSieben

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell