Masters of Dance: Heiße Show-Tanz-Einlagen

Leidenschaftlich bewegt sich das junge Show-Tanz-Paar zu Ed Sheeran. Khea (17) und Fabio (17) bilden erst seit Anfang 2017 ein Tanzpaar, konnten jedoch scon den zweiten Platz bei den "German Open Championships" in der C-Klasse für sich entscheiden. In "Masters of Dance" versuchen sie nun auch die

Unterföhring (ots) - Leidenschaftlich bewegt sich das junge Show-Tanz-Paar zu Ed Sheeran. Khea (17) und Fabio (17) bilden erst seit Anfang 2017 ein Tanzpaar, konnten jedoch scon den zweiten Platz bei den "German Open Championships" in der C-Klasse für sich entscheiden. In "Masters of Dance" versuchen sie nun auch die Dance-Master von sich zu überzeugen.

Masters of Dance, ab Donnerstag 20:15 auf ProSieben

