In 40 Tagen zur Approbation

Thieme und Ernst Klett Sprachen unterstützen ausländische Ärzt:innen beim Einstieg ins deutsche Gesundheitssystem

Stuttgart (ots)

Der Ärztemangel ist bereits heute deutlich spürbar. Er wird sich weiter verschärfen, wenn in den kommenden Jahren viele Ärzt:innen der Babyboomer-Generation in den Ruhestand gehen. Eine wichtige Rolle bei der Entlastung des Systems können gut ausgebildete Mediziner:innen aus dem Ausland spielen. Voraussetzung dafür ist die Approbation, also die staatliche Zulassung zur ärztlichen Tätigkeit in Deutschland. Ein neues digitales Lernangebot soll ausländische Ärzt:innen gezielt bei der Vorbereitung auf die medizinische Kenntnisprüfung und die Fachsprachenprüfung unterstützen. Dafür kooperieren der digitale Gesundheitsdienstleister Thieme und der Spezialist für Deutsch als Fremdsprache, Ernst Klett Sprachen.

Ausländische Ärzt:innen müssen für die Approbation nachweisen, dass ihre medizinischen Kenntnisse dem deutschen Standard entsprechen. Dies geschieht über die Anerkennung der Abschlüsse aus dem Herkunftsland oder über eine Kenntnisprüfung. Diese wird bei den zuständigen Landesärztekammern abgelegt und umfasst medizinisches Fachwissen wie auch rechtliche Aspekte der Berufsausübung in Deutschland.

Darüber hinaus sind zwingend sehr gute Deutschkenntnisse erforderlich. Neben allgemeinen Sprachkenntnissen wird insbesondere geprüft, ob die ausländischen Ärzt:innen die medizinische Fachsprache sicher beherrschen, etwa bei Arzt-Patienten-Gesprächen oder bei der medizinischen Dokumentation.

Strukturierte Vorbereitung auf medizinische Kenntnis- und Fachsprachenprüfung

Für die strukturierte Vorbereitung auf die geforderten Prüfungen machen Thieme und Ernst Klett Sprachen jetzt ein integriertes digitales Angebot. "Wir möchten, dass Ärzt:innen aus dem Ausland zügig die Approbation erhalten", betont Tillmann Weik, Senior Director Product Management bei Thieme. Die "eRef Kenntnisprüfung" von Thieme bietet eine klare Orientierung darüber, welches medizinische Wissen für die Prüfung relevant ist. Ein strukturierter Lernplan, digitale Lerneinheiten und ausgewählte Fachinhalte geben Sicherheit für die anstehende Prüfung. "Der Lernplan ist auf 40 Tage angelegt. Das ist ein übersichtlicher Zeitraum, in dem das eigene Wissen rekapituliert und gegebenenfalls ergänzt werden kann", erklärt Tillmann Weik.

Ärzt:innen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, können mit den integrierten digitalen Lerninhalten von Ernst Klett Sprachen ihre Deutschkenntnisse gezielt weiterentwickeln. Zusätzlich stellt Thieme Inhalte zur medizinischen Fachterminologie bereit, die für den Berufsalltag und die Prüfungen besonders wichtig sind.

Vorteil für Kliniken im Wettbewerb um Fachkräfte

"Mit diesem Angebot möchten wir ausländischen Ärzt:innen die Anerkennung in Deutschland spürbar erleichtern und gleichzeitig Kliniken dabei unterstützen, dringend benötigtes Personal aus dem Ausland zu integrieren", erklärt Tillmann Weik.

Auch bei Ernst Klett Sprachen steht der gesellschaftliche Nutzen im Vordergrund: "Es ist uns ein großes Anliegen, mit einem starken Partner einen Beitrag zu dieser gesellschaftlichen Herausforderung zu leisten", betont Matthias Rupp, Geschäftsführer bei Ernst Klett Sprachen. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren Lerninhalten Ärzt:innen aus dem Ausland gezielt dabei unterstützen können, die für den Beruf erforderlichen Deutschkenntnisse zu erwerben und zu festigen", ergänzt sein Geschäftsführer-Kollege Hendrik Funke.

Integriert in die Wissensplattform eRef von Thieme

Das neue Angebot ist in die medizinische Wissensplattform "eRef" von Thieme integriert. Es richtet sich vor allem an Kliniken, die mit dem Lizenzpaket "eRef Kenntnisprüfung" ihren ausländischen Ärzt:innen den komfortablen Zugriff auf alle relevanten Inhalte ermöglichen wollen. "Bei der Akquise ausländischer Ärztinnen und Ärzte könnte das zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden", ist Tillmann Weik überzeugt.

Darüber hinaus können Ärzt:innen das Lizenzpaket auch individuell direkt im Thieme Shop erwerben.

