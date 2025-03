Mehr als nur digital: Widerstandsfähigkeit ermöglicht KI-gestützte Finanzen

Huawei

Barcelona, Spanien, 5. März 2025 (ots/PRNewswire)

– Huawei führt KI-gestütztes R-A-A-S-Framework ein, um die umfassende digitale und intelligente Transformation von Finanzinstituten im Zeitalter der KI zu beschleunigen

Auf der MWC Barcelona 2025 hat Huawei sein Wertversprechen „Beyond Digital, Resilience Empowers AI-Infused Finance" vorgestellt und ein KI-gestütztes R-A-A-S (Reliability, Availability, Autonomy and Security)-Framework eingeführt. Mit den IKT-Produkten, -Lösungen und -Dienstleistungen von Huawei soll dieser Rahmen Finanzinstituten helfen, eine extrem widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen sowie ihre umfassende digitale und intelligente Transformation im KI-Zeitalter zu beschleunigen.

Der Sprung der Finanzindustrie in die KI-Ära

Jason Cao, Geschäftsführer von Huawei Digital Finance BU, erklärte in seiner Eröffnungsrede auf dem Finanzforum von Huawei: „Die KI-Entwicklung ist unaufhaltsam, und die Finanzinnovation endet nie. Die globale Finanzbranche ist von Doing Digital zu Doing AI übergegangen. KI wird in die Kernprozesse des Finanzwesens integriert und verändert Front-, Middle- sowie Back-Office und Architekturen grundlegend. Allerdings stellt die KI auch die Finanzinfrastruktur vor nie dagewesene Herausforderungen. Ohne eine angemessene Widerstandsfähigkeit können wir nicht vom digitalen zum intelligenten System übergehen. Wir müssen die Chancen der KI für Unternehmensinnovationen nutzen und gleichzeitig den Aufbau der Infrastruktur verbessern, um die Widerstandsfähigkeit im KI-Zeitalter zu gewährleisten."

In seiner Grundsatzrede auf dem Forum stellte Alvin Feng, Director of Global Marketing and Solution Sales, Huawei Digital Finance BU, fest: „Der rasante Fortschritt der KI schafft sowohl Chancen als auch Herausforderungen, die höhere Infrastrukturstandards erfordern. Basierend auf den 4 Nullen (Zero Downtime, Zero Wait, Zero Trust, Zero Touch), die auf dem MWC 2024 angekündigt wurden, bringt Huawei das KI-gestützte R-A-A-S Framework heraus. Dies wird eine extrem belastbare digitale Grundlage für das Finanzwesen mit den vier Merkmalen Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Autonomie und Sicherheit bilden."

1. Reliability (Zuverlässigkeit) stellt sicher, dass keine Datenverluste auftreten, und zwar durch Mehrfachkopien, Echtzeitsynchronisierung und domänenübergreifende Koordination von Speicherung, Datenverarbeitung und Netzwerk.

2. Availability (Verfügbarkeit) minimiert Serviceunterbrechungen mit zellbasierten Datenbanken, Microservice-Clustern sowie multizentrischen, multiaktiven Cloud-Services und gewährleistet eine Systemverfügbarkeit von 99,999 %.

3. Autonomy (Autonomie) bedeutet keine menschlichen Fehler, Fehlererkennung in 1 Minute, Fehlerortung in 5 Minuten und Fehlerbehebung in 10 Minuten. In immer komplexeren IT-Umgebungen ermöglichen unsere digitalen Zwillinge sowie KI-Technologien eine intelligente Simulation, Beobachtung, Ortung und Korrektur und bilden ein AIOps-System über mehrere Anbieter sowie Bereiche hinweg, einschließlich Cloud, Netzwerk und Sicherheit.

4. Security (Sicherheit) ermöglicht ein umfassendes, von KI gestütztes Verteidigungssystem durch Terminal-Edge-Cloud-Zusammenarbeit, Cloudspeicher-Netzwerk-Zusammenarbeit und einheitliches Sicherheitsrichtlinienmanagement. Dieses System kann Cyberangriffe in Sekundenschnelle erkennen und abwehren, um die Datensicherheit zu gewährleisten.

Huawei bietet KI-gestützte R-A-A-S-Framework-Designservices sowie umfassende Produktlösungen in den Bereichen Computing, Storage, Netzwerk und Cloud, um unsere Finanzkunden beim Aufbau einer extrem widerstandsfähigen Infrastruktur im KI-Zeitalter zu unterstützen.

Bis heute hat Huawei 53 der 100 größten Banken der Welt bedient und deckt damit über 3700 Finanzkunden in mehr als 80 Ländern und Regionen ab.

