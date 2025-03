Huawei

Huawei stellt die AI WAN Lösung vor und beschleunigt den Übergang zum Zeitalter des intelligenten Netzwerks Net5.5G

Barcelona, Spanien, 5. März 2025 (ots/PRNewswire)

Auf dem MWC Barcelona 2025 stellte Leon Wang, Präsident der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, während der Produkt- und Lösungseinführungsveranstaltung die AI WAN Lösung vor. Er stellte fest, dass die Betreiber die Konvergenz von Netzwerken und KI beschleunigen. AI WAN stärkt IP-Netzwerke in der Net5.5G-Ära durch den Einsatz von KI in umfassender Weise. Durch den Einsatz von KI-Routern, neuen KI-Verbindungen und AI New Brain ermöglicht AI WAN es Netzbetreibern, Netzwerke mit optimaler TCO aufzubauen und neues Wachstum über alle Dienste hinweg zu erzielen.

Dreischichtige AI WAN Architektur: Ermöglichung neuer Netzwerkkapazitäten

Die AI WAN Lösung verfügt über eine dreischichtige Architektur, die aus KI-Routern, neuen KI-Verbindungen und AI New Brain besteht. Diese innovative Architektur hebt die Netzwerkleistung und -intelligenz auf ein neues Niveau. Mit eingebetteten KI-Funktionen unterstützen KI-Router eine präzise Flussberichterstattung und Verhaltenserkennung und bieten gleichzeitig einen inhärenten Sicherheitsschutz, der die Grundlage für die Fähigkeit von AI WAN bildet. Die neuen KI-Verbindungen ermöglichen eine Planung auf Flow-Ebene, um den unterschiedlichen Netzanforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden, so dass Netzbetreiber eine breite Palette an Mehrwertdiensten anbieten und neue Dienste entwickeln können. Durch die Nutzung der digitalen Netzkarte und der Fundamentmodelle erstellt das neue KI-Gehirn KI-Agents für das Netz, die die Netzbetreiber bei der Fehlerdiagnose und -behebung unterstützen und so letztlich die Effizienz der Betriebs- und Wartungsarbeiten verbessern.

Drei Hauptvorteile mit AI WAN: Berücksichtigung szenarienübergreifender Erfordernisse

Beschleunigter ROI in Verbraucherszenarien: Um die Anforderungen von Netzbetreibern an die Verwaltung des Datenverkehrs von Basisstationen zu erfüllen, ermöglicht AI WAN die genaue Identifizierung von Standorten mit unterdrücktem Datenverkehr und erleichtert die gezielte Kapazitätserweiterung durch Datenerfassung in Echtzeit und vorausschauende Maßnahmen. Darüber hinaus wird unterdrückter Datenverkehr durch eine präzise Pfadoptimierung freigegeben, wodurch der ROI verbessert wird.

Neue Einnahmen aus der Monetarisierung von Erfahrungen in Heimszenarien: Um den grundlegenden Bedürfnissen von privaten Nutzern gerecht zu werden, die heute eine Abdeckung für eine größere Bandbreite an Endgeräten und Anwendungen über die grundlegende Konnektivität hinaus verlangen, treibt AI WAN die Anwendungsinnovation voran, optimiert die Benutzererfahrung und erweitert das Serviceangebot für private Nutzer, wodurch das Umsatzwachstum der Netzbetreiber durch neue Dienste beschleunigt wird.

Neue Serviceangebote mit Sicherheitsschutz und Computer-Netzwerk-Integration in Unternehmensszenarien: Um den Sicherheits- und Serviceerweiterungsanforderungen von Unternehmensanwendern gerecht zu werden, bietet AI WAN intelligente Flash-Defense-Services mit Mehrwert, die Angriffsströme genau identifizieren und die ToB-Private-Line-Services von Carriern schützen können. AI WAN verbessert die Netzübertragungskapazität und ermöglicht es Netzbetreibern, neue integrierte Computernetzdienste zu entwickeln.

Huawei wird auch in Zukunft an der Spitze der Netzwerkintelligenz-Innovation stehen und branchenführende Produkte und Lösungen entwickeln. Das Unternehmen wird mit weltweit führenden Netzbetreibern zusammenarbeiten, um neue Marktchancen im intelligenten Zeitalter zu erschließen, das Servicewachstum der Netzbetreiber voranzutreiben und gemeinsam die Ära der intelligenten Net5.5G-Netze einzuleiten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2632871/image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-die-ai-wan-losung-vor-und-beschleunigt-den-ubergang-zum-zeitalter-des-intelligenten-netzwerks-net5-5g-302392583.html

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell