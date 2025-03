Huawei

Yang Chaobin von Huawei: KI-zentrierte Netzwerklösung hilft Netzbetreibern, KI-Chancen zu nutzen

Barcelona, Spanien, 4. März 2025 (ots/PRNewswire)

Bei dem Product & Solution Launch von Huawei während des MWC Barcelona 2025 stellte Yang Chaobin, Director of the Board von Huawei und CEO der ICT Business Group, die KI-zentrierte Netzwerklösung des Unternehmens vor.

Laut Yang wird die Entwicklung hochwertiger, kostengünstiger und quelloffener KI-Modelle eine Vielzahl neuer Innovationen im Bereich der Anwendungen hervorbringen und die Entstehung einer intelligenten Welt beschleunigen.

Die Fortschritte der KI werden die Gesellschaft auf drei Ebenen verändern. Es wird Verbrauchern eine wirklich individuelle Erfahrung ermöglichen, die intelligente Zusammenarbeit in Organisationen fördern und die Grundlage für eine umfassendere Intelligenz für alle schaffen.

Was die IKT-Branche betrifft, so werden sich durch die Weiterentwicklung der Technologie und eine größere Vielfalt an Anwendungsszenarien zwar beispiellose Wachstumschancen ergeben, aber auch die Anforderungen an die Netzwerkinfrastruktur steigen. Um diese Möglichkeiten optimal nutzen zu können, müssen die Betreiber weitreichende Durchbrüche bei der Bandbreite, den Latenzzeiten, der Netzabdeckung und den Betriebsabläufen erzielen.

„Die KI-zentrierte Netzwerklösung von Huawei ist darauf ausgelegt, diese Anforderungen zu erfüllen", sagte Yang. „Es revolutioniert die Netzwerkfähigkeiten, um eine Konnektivität für alle Domains zu ermöglichen. Es wird einen Wandel hin zu anwendungsorientierter O&M vorantreiben und Telekommunikationsdienste und Geschäftsmodelle neu gestalten, um die neuen Möglichkeiten, die KI bietet, voll auszuschöpfen."

KI-zentrierte Netzwerke – Ein vierstufiger Ansatz

Yang ging auf die Herausforderungen ein, mit denen Netzbetreiber konfrontiert sind, und erklärte, wie die Lösung von Huawei ihnen helfen kann, sich besser auf eine Flut neuer KI-gestützter Anwendungen vorzubereiten.

Domänenübergreifende Konnektivität. Durch eine intensivere Zusammenarbeit zwischen KI und Netzwerken können Netzbetreiber die Ressourcen-Orchestrierung für Routing, Bandbreite usw. optimieren. Dies ermöglicht intelligenten Anwendungen einen universellen Netzzugang, einen extrem hohen Uplink und Downlink sowie SLA-Sicherheit. Anwendungsorientiertes O&M. Die Fortschritte bei den KI-Anwendungen werden zu komplexeren Dienstleistungsszenarien und sehr unterschiedlichen Erfahrungsanforderungen führen. Dies erfordert eine Verlagerung von der traditionellen, ressourcenorientierten Netzwerk-O&M zu einem stärker anwendungsorientierten Ansatz. Das Modell der Huawei Telecom Foundation unterstützt vorausschauende und proaktive O&M, Erfahrungsoptimierung auf der Grundlage von Erkenntnissen auf Anwendungsebene und maßgeschneiderte, detailliertere Abläufe. Netzbetreiber werden die Effizienz von Netzwerkbetrieb und -wartung erheblich steigern und gleichzeitig das Nutzererlebnis auf ein völlig neues Niveau heben können. Verbesserte KI-to-X-Dienste. Auf der Ebene des einzelnen Nutzers können KI-zentrierte Netze das richtige Erlebnis für verschiedene KI-Szenarien bieten, indem sie genau die erforderliche Bandbreite, Latenz und Zuverlässigkeit zuweisen. Auf organisatorischer Ebene können sie Engpässe bei der Kapazität und den Reaktionszeiten überwinden, die für die Interaktion von Mensch zu Mensch konfiguriert sind, und Netzwerke weiterentwickeln, um die Interaktivität von Mensch zu Agent und sogar von Agent zu Agent zu unterstützen. Auf gesellschaftlicher Ebene werden KI-zentrierte Netzwerke eine allgegenwärtige Konnektivität ermöglichen, um die Einführung von KI in öffentlichen Diensten wie Bildung und Gesundheitswesen zu beschleunigen und so einen größeren Mehrwert für Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu schaffen. Innovative Geschäftsmodelle. Schließlich werden die unterschiedlichen Anforderungen an die Erfahrung den Betreibern die Möglichkeit geben, neue Geschäftsmodelle zu erforschen, die ein breiteres Spektrum an Metriken monetarisieren. Im Wesentlichen werden KI-zentrierte Netzwerke es den Netzbetreibern ermöglichen, über die traditionelle verkehrsabhängige Monetarisierung hinauszugehen und mit der Monetarisierung der Erfahrung selbst zu beginnen. Dies wird das gesamte Potenzial der Konnektivität freisetzen und neue Einnahmequellen erschließen.

„Wir müssen uns zusammentun und in der gesamten Telekommunikationsbranche zusammenarbeiten", schloss Yang Chaobin. „Durch die Offenlegung von Netzwerkfähigkeiten, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Branchen und die Beteiligung an szenariospezifischen Innovationen können wir neue Wachstumschancen im Zeitalter der KI optimal nutzen und die Welt einer besseren, intelligenteren Zukunft einen Schritt näher bringen."

Der MWC Barcelona 2025 findet vom 3. bis 6. März in Barcelona, Spanien, statt. Während der Veranstaltung wird Huawei seine neuesten Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in der Fira Gran Via Halle 1 vorstellen.

Im Jahr 2025 wird die kommerzielle Einführung von 5G-Advanced beschleunigt, und KI wird den Netzbetreibern dabei helfen, ihr Geschäft, ihre Infrastruktur und ihren Betrieb umzugestalten. Huawei arbeitet aktiv mit Netzbetreibern und Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um den Übergang zu einer intelligenten Welt zu beschleunigen.

