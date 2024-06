ZDFneo

ZDFneo-Programmänderung

Woche 24 und 25/24

Mainz (ots)

ZDFneo-Programmänderung Woche 24/24 Donnerstag, 13.06. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 23.05 ZDF Magazin Royale (vom 9.6.2024) Deutschland 2024 23.35 Game Two #337 Videospielmagazin 0.05 Neo Ragazzi Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Gäste: Überraschung für Sophie und Tommi (von 22.15 Uhr) Deutschland 2024 0.55 MAITHINK X - Die Show Kopfball - Hirnschäden durch (Kinder-) Fußball! Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim 1.25 Exit Lazarus Norwegische Dramaserie 2.05 Exit William von Arabien Norwegische Dramaserie 2.40 Exit Family first Norwegische Dramaserie 3.15 Exit Team play and Shadow play Norwegische Dramaserie 3.45 Exit Abenteuer und Exzess Norwegische Dramaserie 4.15 Exit Rückkehr zur Realität Norwegische Dramaserie 4.55 Exit Wenn die Welt verschwindet Norwegische Dramaserie 5.30 neoriginal Ich dich auch! Der Pfeil Comedyserie 5.50 neoriginal -6.15 Ich dich auch! Der Knubbel Comedyserie (Die Sendung „heute-show präsentiert: Till to go“ entfällt.) Woche 25/24 Dienstag, 18.06. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 23.45 The Club Der Jetzt-oder-nie Club Belgische Dramedy Deutschlandpremiere 0.15 The Club Der Pick-up Club Belgische Dramedy Deutschlandpremiere 0.45 The Club Der Geburtstagskarten Club Belgische Dramedy Deutschlandpremiere 1.10 The Club Der Baby Bingo Club Belgische Dramedy Deutschlandpremiere 1.40 The Club Der Fight Club Belgische Dramedy Deutschlandpremiere 2.10 The Club Der Go to Hell Club Belgische Dramedy Deutschlandpremiere 2.40 The Club Der Club, zu dem du gehörst Belgische Dramedy Deutschlandpremiere 3.15 Silent Witness Einer von uns (1) (vom 13.3.2017) 4.05 Silent Witness Einer von uns (2) (vom 13.3.2017) 4.55 Frag den Lesch Wenn sich Naturgesetze ändern (vom 1.2.2021) 5.10 Terra X Unser grüner Planet Wüsten Film von Paul Williams (vom 31.7.2022) Deutschland 2022 5.55 Terra X -6.40 Unser grüner Planet Wasser Film von Peter Bassett (vom 31.7.2022) Deutschland 2022

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell