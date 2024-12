WDR Westdeutscher Rundfunk

Rekord beim „WDR 2 Weihnachtswunder“: Mehr als 12 Millionen Euro Spenden

Bild-Infos

Download

Paderborn/Köln (ots)

Eine enorme Spendensumme und überwältigende Emotionen am Mittwochabend (18.12.) in Paderborn: Beim „WDR 2 Weihnachtswunder“ sind 12.187.391 Euro an Spenden zusammengekommen – ein neuer Rekord im Vergleich zu den beiden Vorjahren. Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug verkündeten die Spendensumme sichtlich gerührt um 20:56 Uhr auf dem Paderborner Domplatz. Von hier hatten sie 107 Stunden lang Tag und Nacht live aus dem gläsernen „WDR 2 Weihnachtswunder“-Studio moderiert.

„Lasst uns niemals die Hoffnung verlieren“

Während der fünftägigen WDR 2 Aktion bestimmten die Hörerinnen und Hörer das Musikprogramm des Senders – und spendeten unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt“. „Die Menschen im Westen sind einfach nur Spitze! Wir sind überwältigt und tief in unseren Herzen berührt von der großen Hilfsbereitschaft, die wir hier in Paderborn gespürt haben“, sagt Sabine Heinrich. Steffi Neu: „Die Momente hier vor Ort, aber auch die vielen Gespräche mit Menschen aus dem ganzen Land haben uns umgehauen. Der Westen hat einmal mehr gezeigt, wie Zusammenhalt geht. Lasst uns niemals die Hoffnung verlieren!“

Spenden gehen an mehr als 30 Projekte weltweit und an die „Tafeln NRW”

Mit dem Geld werden in Kooperation mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ über 30 Projekte unterstützt – darunter auch die „Tafeln NRW“.

WDR-Intendant Tom Buhrow: „Das ‚WDR 2 Weihnachtswunder‘ ist eine Herzensangelegenheit – für unser ganzes Team und für die Menschen im Westen. Ich bin tief beeindruckt, wie hilfsbereit, engagiert und kreativ die Menschen in Nordrhein-Westfalen sind. Mit ihren Aktionen und Spenden helfen sie denen, die dringend unsere Unterstützung brauchen. Das ‚WDR 2 Weihnachtswunder‘ hat Menschen im besten Sinne verbunden. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich daran beteiligt haben.“

In den Grüßen und Nachrichten, die das Team von WDR 2 erreichten, wurde das Gefühl der Zusammengehörigkeit immer wieder hervorgehoben. So schrieb beispielsweise eine Hörerin: „Ihr tut auch etwas gegen die Einsamkeit. Ihr kommt über das Radio in die Häuser und Wohnungen der Menschen. So können sich alle als Teil einer Gemeinschaft fühlen. Vielen Dank dafür!”

Emotionale Momente auf dem Paderborner Domplatz

Vom 14. bis 18. Dezember sendete das WDR 2 Moderationsteam aus dem gläsernen Studio auf dem Paderborner Weihnachtsmarkt – und bekam dabei auch prominenten Besuch. Von The BossHoss und Max Giesinger über Joris, Kamrad, Deine Freunde, Abdelkarim, Younotus und Mirja Boes bis hin zur Maus, einem Ensemble von Starlight Express, der Mannschaft des SC Paderborn und vielen anderen.Nicht nur die Live-Auftritte begeisterten das Publikum vor Ort, im Video-Livestream oder im Radio. „Gerade auch die Nacht in Paderborn und mit den Menschen im Westen, in dieser ganz warmen Atmosphäre verbringen zu können, mit all den Begegnungen, war für mich wieder besonders wertvoll“, so Thomas Bug.

Da war zum Beispiel der 23-jährige Jobst mit Down-Syndrom aus Beckum, der als großer Fan von Steffi Neu seine Spende persönlich an die Moderatorin übergab. Oder der Moment, als mitten in der Nacht die Feuerwehr aus dem Ort Schlangen auf dem Domplatz stand. Knapp 180 Kilometer lief ein Lauftrupp aus Essen durch NRW und überreichte unter großem Jubel mehr als 7500 Euro. Justus und Hugo (beide 9) aus Bergheim haben eine Tombola organisiert, um Kindern zu helfen, denen es nicht so gut geht wie den Beiden. Jan Malte Andresen: „Neben sehr berührenden Geschichten gab es auch viele lustige Momente. Ich denke zum Beispiel an Conny aus Münster, die nur spenden wollte, wenn jemand mit ihr tanzte. Das Video, in dem sie und ich gemeinsam mit Mickie Krause einen Discofox vor unserem Glashaus hingelegt haben, steht noch auf wdr2.de.“

Spenden noch bis Mitte Januar möglich

Die Highlights des „WDR 2 Weihnachtswunder 2024“ mit vielen Videos und Bilder und den kompletten Video-Livestream zum Noch-Mal-Sehen jetzt auf www.wdr2.de.Das „WDR 2 Weihnachtswunder“ ist der Höhepunkt der großen, WDR-weiten Spendenaktion „DER WESTEN HILFT“, für die der WDR mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ zusammen arbeitet. Spenden sind noch bis Mitte Januar 2025 möglich auf wdr2.de oder hier: https://www1.wdr.de/aktionen/der-westen-hilft/index.html

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell