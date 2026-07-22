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Die SWR Aktuell Sommerinterviews in Baden-Württemberg starten am 24. Juli 2026

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Stuttgart (ots)

Spitzenpolitikerinnen und -politiker im Gespräch / Beginn am 24. Juli 2026

Stuttgart. Zehn Wochen nachdem der neugewählte baden-württembergische Landtag seine Arbeit aufgenommen hat, lädt der Südwestrundfunk (SWR) Spitzenpolitikerinnen und -politiker der dort vertretenen Parteien zu den "SWR Aktuell Sommerinterviews" ein. Die Interviews auf dem Stuttgarter Fernsehturm sind Thema auf verschiedenen Kanälen des SWR: am Abend ab 19:30 Uhr in "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im Fernsehen, in den Hörfunkwellen und der ARD Mediathek, online auf SWR.de/bw, auf Facebook und Instagram.

Zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause interviewt "SWR Aktuell"-Moderator Georg Bruder am 24. Juli 2026 den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen). Am 27. Juli spricht er mit dem baden-württembergischen Innenminister und Vize-Ministerpräsidenten Manuel Hagel (CDU) und am 30. Juli mit dem Co-Vorsitzenden des AfD-Landesverbandes Baden-Württemberg, Markus Frohnmaier. Zum Abschluss der "SWR Aktuell Sommerinterviews" befragt Georg Bruder am 3. August die Co-Vorsitzende der SPD in Baden-Württemberg, Isabel Cademartori.

Bilanz und Ausblick baden-württembergischer Spitzenpolitiker

Die Hiobsbotschaften häufen sich, aber es gibt auch Aufbruchssignale: Während in Neckarsulm ein ganzes Audi-Werk von Schließung bedroht ist, hat Schwarz Digits wenige hundert Meter neckarabwärts in Bad Friedrichshall einen neuen Campus für 5.500 Beschäftigte eröffnet. Wie schafft Baden-Württemberg den wirtschaftlichen Umbruch? Was kann die neue Landesregierung noch tun, wenn sie wegen der leeren Kassen kein Geld mehr zu verteilen hat? Und welche ihrer Ansicht nach besseren Lösungen hat die Opposition anzubieten?

"SWR Aktuell"-Moderator Georg Bruder stellt in den zehnminütigen Interviews Fragen, die die Menschen im Land bewegen und führt hintergründige, über die nachrichtliche Berichterstattung hinausgehende Gespräche.

Die Redaktion unterzieht alle vier Interviews einem Faktencheck.

Die "SWR Aktuell Sommerinterviews 2026" in Baden-Württemberg im Überblick:

Freitag, 24. Juli 2026

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident

Montag, 27. Juli 2026

Manuel Hagel (CDU), Innenminister und Vize-Ministerpräsident

Donnerstag, 30. Juli 2026

Markus Frohnmaier (AfD), Co-Parteivorsitzender

Montag, 3. August 2026

Isabel Cademartori (SPD), Co-Parteivorsitzende

Nach der Ausstrahlung sind die "SWR Aktuell Sommerinterviews" auf www.ardmediathek.de zu sehen.

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Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/start-der-swr-aktuell-sommerinterviews-in-baden-wuerttemberg

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Pressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de

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