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SWR Kultur Forum vor Ort in der Sammlung Prinzhorn

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Baden-Baden (ots)

Von der Psychiatrie ins Museum - "Outsider-Kunst" / Podcast-Aufzeichnung am 16. Juli 2026 ab 19 Uhr im Heidelberger Museum Sammlung Prinzhorn

Die SWR Kultur-Journalistin Marie-Dominique Wetzel diskutiert am 16. Juli ab 19 Uhr im Heidelberger Museum Sammlung Prinzhorn über neue Sichtweisen auf die berühmte Sammlung sogenannter "Outsider-Kunst" oder "Art Brut". Das weltweit einmalige Konvolut umfasst rund 40.000 Werke von Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung von 1840 bis heute. Seit 25 Jahren hat die Sammlung Prinzhorn ein eigenes Museum in Heidelberg. Die Podcast-Aufzeichnung ist am 20. Juli um 17:05 Uhr in SWR Kultur zu hören und steht dann ebenfalls in ARD Sounds zur Verfügung.

Weg vom Stigma der "Irrenkunst"

Der Blick auf diese Werke hat sich in dieser Zeit stark verändert, weg vom Stigma der "Irrenkunst" hin zu international beachteten Werken, die anderen Künstler:innen als Inspirationsquelle dienen. Doch was ist in der Kunst schon "normal" - und was "verrückt"? Wie schaut man heute auf Werke, die häufig gar nicht als "Kunst" gedacht waren. Und was bedeutet das für die Art, wie man sie zeigen sollte? Marie-Dominique Wetzel diskutiert im Heidelberger Museum Sammlung Prinzhorn mit Brigitte Reisz (Künstlerin und künstlerische Leiterin der AHOI studios Karlsruhe), Thomas Röske (Leiter des Museum Sammlung Prinzhorn in Heidelberg) und Maike Rotzoll (Medizinhistorikerin Universität Marburg).

SWR Kultur Forum

Im SWR Kultur Forum diskutieren Expertinnen und Experten aktuelle Fragen aus den Bereichen Politik, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, Philosophie und Religion. Alle Folgen gibt es in ARD Sounds zu hören und immer von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr läuft die aktuelle Folge in SWR Kultur.

"SWR Kultur Forum: Von der Psychiatrie ins Museum - 'Outsider-Kunst' im Heidelberger Museum Sammlung Prinzhorn"

Aufzeichnung mit Publikum am 16. Juli 2026 um 19 Uhr im Heidelberger Museum Sammlung Prinzhorn (Anmeldungen per E-Mail an sammlung.prinzhorn@med.uni-heidelberg.de). Den Mitschnitt gibt es am 20. Juli ab 17:05 Uhr in SWR Kultur und in ARD Sounds zu hören.

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Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Telefon 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.de

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