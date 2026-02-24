Mehr als das Enfant terrible des Profifußballs: "Mario Basler - Letzter Typ" ab sofort in der ARD Audiothek

SWR - Südwestrundfunk

Fußball-Legende der 90er, Entertainer, Kultfigur: vierteiliger SWR Podcast über Mario Basler ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt

Drei Tage am Stück mit Mario Basler verbringen: Für die einen klingt das nach einem wahrgewordenen Fußball-Fan-Traum, witzig und irgendwie spannend. Bei anderen erzeugt die Vorstellung eher Augenrollen. Denn Mario Basler ist nicht nur für seine legendären Tore in den 90er Jahren und sein außergewöhnliches Fußball-Talent bekannt, sondern auch dafür, mit seinen Sprüchen zuweilen übers Ziel hinauszuschießen. Host und Sportjournalistin Katharina Reckers macht aber genau das: In den drei Tagen will sie hinter die Fassade blicken und den Mensch Mario Basler kennenlernen. Der vierteilige Interview- und Storytelling-Podcast "Mario Basler - Letzter Typ" ist ab sofort in der ARD Audiothek abrufbar und überall, wo es Podcasts gibt.

"Ich bin der Beste"

Mario Basler - das steht für Exzesse, Regelbrüche und Skandale. Während der drei Tage im Vereinsheim in Rüssingen in der Pfalz blickt Katharina Reckers mit Basler auf diese Zeiten zurück und lernt ihn natürlich auch als Sprücheklopfer kennen. "Ich bin der Beste", hört sie nicht nur einmal von Basler. Aber er zeigt Reckers nicht bloß diese allseits bekannte Seite von sich. Im Gegenteil: Er spricht mit ihr über Fehler, über Scheitern und über Träume. Er erzählt von seiner Kindheit, sie reden über Baslers Beziehung zu seinem Vater und über Schicksalsschläge. Um sich ein möglichst umfassendes Bild von ihm zu machen, bezieht Reckers im Podcast auch Baslers Wegbegleiter wie Ex-Fußball-Profi Markus Babbel oder Ex-Trainer Otto Rehhagel, Freunde wie Wim Vogel und Fabrizio Hayer sowie seine Lebensgefährtin Doris Büld mit ein.

Braucht es heute noch Typen wie Basler?

"Frauen können dir kein Abseits erklären." Mit genau solchen Sprüchen ist Mario Basler Teil der Medienöffentlichkeit in Deutschland. Dort polarisiert er, macht mit frauenfeindlichen Bemerkungen Schlagzeilen, nutzt sein Image als Regelbrecher auf und neben dem Platz. Und trotzdem oder gerade deswegen ist er gefragter Talkgast, tritt als Fußballexperte auf, tingelt durchs Reality-TV und füllt mit seinem Bühnenprogramm deutschlandweit Hallen. Es scheint, als würde genau diese provokante Art ihm nützen. Das Spannungsfeld um Mario Basler nimmt der Podcast zum Anlass, sich kritisch mit ihm auseinanderzusetzen und stellt die Frage: Braucht es solche Typen wie Basler heute noch? Katharina Reckers will auch wissen, wieso Basler bis heute an seinem teils negativen Image festhält: Einer, der raucht. Einer, der zockt. Einer, der trinkt. Als Reckers ihn direkt zu seinem Image fragt: "Aber nervt dich das nicht mega, dass alle das denken?", kontert Basler: "Ne. Ich finde es sogar geil."

"Mario Basler - Letzter Typ" ist ein Podcast von Carolin Maus, Judith Schattka, Luisa Zech und Katharina Reckers. Redaktion: Manuela Weyh, Jonas Becker, Laura Krzikalla und Luca Schulz. Dramaturgische Beratung: Simone Schillinger. Produktion: Axel Höfel. Komposition: Philipp Fackler

